In questi giorni stiamo definendo quale sarà il menù ufficiale del nostro Natale. Immancabili saranno gli antipasti che, sfiziosissimi e gustosi, sono una delle parti più gradite di ogni festa che si rispetti.

Bisogna ammettere, però, che portare ogni anno in tavola gli stessi antipasti potrebbe rivelarsi noioso e ripetitivo. Ecco perché abbiamo già consigliato di smetterla con i soliti antipasti, ed ecco il tris di ricette di pesce economiche e buonissime perfette per le feste.

Tra i mille impegni quotidiani, però, potrebbe anche capitare di avere ben poco tempo da dedicare alla cucina. Se questo fosse il nostro caso, saremmo felici di scoprire come preparare questi 3 antipasti sfiziosi e velocissimi. Iniziamo ad anticipare che utilizzeremo la pasta sfoglia già pronta, l’ideale quando si vuole risparmiare tempo in cucina. Iniziamo subito.

Faremo un figurone a Natale con questi stuzzichini alla pasta sfoglia da preparare al volo in 5 minuti

Il primo antipasto che prepareremo consiste nelle sfiziosissime rotelline filanti alla sfoglia. Prepararle è semplicissimo.

Srotoliamo su un piano la nostra pasta sfoglia rettangolare e, su questa, stendiamo uno strato di formaggio spalmabile e dell’affettato a piacere (noi utilizzeremo la pancetta). Dopo aver sistemato i 2 strati, richiudiamo il rotolo su se stesso, quindi tagliamolo a fette dello spessore di circa 1,5-2 cm.

Sistemiamo i rotolini l’uno a fianco all’altro su una teglia rivestita con carta forno. Inforniamo in forno statico a 180° per 20-25 minuti. Controlliamo le girelle e, quando noteremo la crosticina dorata, potremo estrarle dal forno.

Barchette con speck, scamorza affumicata e zucchine

Laviamo bene le zucchine, eliminiamo le estremità, quindi tagliamole in strisce sottili seguendo il lato lungo. A questo punto stendiamo sul piano di lavoro la nostra pasta sfoglia rettangolare e tagliamola in strisce di circa 2 cm di spessore.

Prendiamo una striscia di sfoglia e stendiamo al di sopra di quest’ultima un paio di fette di speck, un paio di fette di zucchina e qualche pezzetto di scamorza affumicata. Arrotoliamo la striscia di sfoglia su se stessa, facendo attenzione a non far fuoriuscire gli ingredienti, quindi ripetiamo il procedimento per le altre fette di sfoglia.

Prendiamo uno stampo per muffin già ben oliato, e sistemiamo ogni composizione in uno dei vani dello stampo. Inforniamo in forno statico a 180° per 20-25 minuti e il gioco è fatto.

Conchiglie di wurstel sfiziose

Questo antipasto farà sicuramente impazzire i bambini, ma anche gli adulti apprezzeranno tantissimo l’idea.

Iniziamo stendendo una sfoglia rettangolare su un piano.

A parte, in una terrina, apriamo un uovo e sbattiamolo con una forchetta. Quindi, prendiamo un pennello e utilizziamolo per stendere l’uovo sbattuto sulla pasta sfoglia.

A questo punto tagliamo la sfoglia in 4 quadranti uguali, quindi posizioniamo al centro di ognuno di questi un wurstel grande.

Arrotoliamo la sfoglia su ogni wurstel, creando una sorta di rotolo. A questo punto tagliamo ogni rotolo in diverse parti, e posizioniamo ogni stuzzichino su una teglia forno già rivestita di carta. Inforniamo a 180° in forno statico sempre per 20-25 minuti. Le nostre conchiglie di wurstel sono pronte e buonissime. Ecco perché faremo un figurone a Natale con questi stuzzichini alla pasta sfoglia da preparare al volo in 5 minuti.