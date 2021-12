Sono le ultime ore utili per acquistare i regali di Natale. Sia in presenza, con il classico shopping nei negozi, che approfittando delle tante offerte su Internet. E proprio il Mondo del web sta riservando delle piacevoli sorprese anche per gli indecisi. Come in una specie di super store a nostra disposizione, abbiamo la possibilità di visionare tutto e in tempi brevi. Curiosando tra i vari e possibili doni, sono già state elette il regalo a sorpresa più caldo di Natale queste caldissime ciabatte che stanno spopolando sul web. Attenzione a non fare l’errore di pensarlo un regalo esclusivamente femminile. Sono infatti sempre di più anche i maschietti che durante l’inverno cercano il tepore casalingo con qualsiasi mezzo. Andiamo coprire questo suggerimento, che in giro per il Mondo sta davvero facendo faville.

C’era una volta la borsa dell’acqua calda

Sembrano davvero lontanissimi i tempi in cui usavamo le mitiche borse dell’acqua calda per scaldare il letto. Quando negli anni ’90 arrivarono le termocoperte sembrava di essere durante la caccia all’oro americana. I negozi non facevano in tempo a esporle che già erano esaurite. Per esperienza personale ricordiamo le file di clienti che le prenotavano in negozio. È un articolo che va ancora, soprattutto perché oggi è molto più sicuro e dotato di sistemi moderni. Non c’è infatti più il rischio di un corto circuito che rischi di mandare a fuoco la casa. Ma molti stanno confluendo su questi articoli molto più comodi e pratici.

Sono già state elette il regalo a sorpresa più caldo di Natale queste caldissime ciabatte che stanno spopolando sul web

Le ciabatte dotate di batterie con ricarica del cavetto usb da attaccare anche alla tv e al computer stanno spopolando davvero. Sul web impazzano con modelli anche abbastanza economici attorno ai 15/20 euro. Più o meno tutti i modelli si scaldano in un paio di minuti, massimo tre e vantano una bella autonomia per qualche ora. Comodissime perché possiamo metterle appena alzati dal letto, subito dopo la doccia, serenamente seduti a tavola o in poltrona. Dotate di suole antiscivolo, quasi tutte, sono fatte con materiale avvolgente che chiude il piede in una nuvola di tepore. Si lavano in lavatrice e sono comunque protette da una garanzia di 24 mesi sulla parte elettrica.

