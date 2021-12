Secondo quelle che erano le ultime statistiche ufficiali gli italiani spenderebbero 5 miliardi di euro per il pranzo tradizionale di Natale. Paliamo di un menu fatto in casa e non al ristorante. Altrettanto spenderemmo per quello di Capodanno che raccoglie attorno alla tavola parenti e amici. Normale quindi che si vada alla ricerca già adesso di qualche ricetta particolare e insolita. Che possa piacere agli invitati e, perché no, ci porti qualche meritato complimento. Cosa che non fa mai male. Tutta Italia ne parla di questo strepitoso antipasto che potrebbe essere l’idea giusta per le feste. Vediamolo assieme agli Esperti di cucina della Redazione.

Una specialità di montagna

La ricetta che vedremo nasce sulle montagne del Tirolo. Qualcuno le chiama girandole, altri, giravolte. Sicuramente sono un antipasto diverso dal solito e molto piacevole. Che andiamo a preparare con questi ingredienti per 5 persone:

700 grammi di pasta sfoglia;

250 grammi di punte di asparagi;

3 uova;

120 grammi di speck, meglio se tagliato già a cubetti;

120 grammi di formaggio grattugiato;

60 grammi di pinoli;

basilico;

3 cucchiai di pangrattato;

sale;

olio evo;

noce moscata.

La ricetta prevede l’utilizzo del parmigiano o del padano.

Vediamo ora le fasi di preparazione dell’antipasto:

prendiamo una terrina e inseriamo i cubetti di speck, il formaggio grattugiato, una manciata di basilico e i pinoli;

mescoliamo aggiungendo due uova, il pane grattato, regolando di sale e con l’aggiunta di un pizzico di noce moscata;

prendiamo gli asparagi, ovviamente in questo periodo, precotti e separiamo le punte, che potremmo anche mettere in padella a scottare con un goccio d’olio;

stendiamo nel frattempo la pasta sfoglia, con uno spessore però non troppo sottile e cercando una forma lunga e stretta;

stendiamo dunque tutto il nostro composto, inserendo al centro le punte degli asparagi;

arrotoliamo la pasta dalla parte del lato più lungo;

tagliamo il rotolo a fette, mettendole sulla teglia del forno, ricoperta dalla carta;

sbattiamo quindi l’uovo rimasto, spennellando le girandole;

cuociamo, infine, a 180 ° per 25/30 minuti il nostro antipasto.

E se vogliamo preparare dei panini strepitosi casalinghi, ecco la ricetta che suggeriamo ai nostri Lettori nell’approfondimento.

