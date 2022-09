Preziosi consigli per conservare il ragù e congelarlo mantenendolo gustoso

Con i tempi che corrono e gli aumenti continui, bisogna fare proprio di necessità virtù. Riprendiamo in mano tutti i consigli utili delle nostre nonne e cerchiamo di risparmiare, ma senza possibilmente intaccare la qualità del cibo che portiamo a tavola. Dopo esserci abituati ad avere veramente tutto, questi periodi di crisi ci insegnano anche ad apprezzare il riciclo, inventando magari delle ricette gustose ed economiche. In materia di cucina uno dei veri e propri principi del riutilizzo delle materie prime è il ragù. Regione che vai della nostra bellissima Italia e ricette del ragù che trovi. Ma in questo nostro articolo non ci occuperemo tanto delle varianti regionali, bensì di come conservare il ragù ed anche di come congelarlo correttamente senza che perda gusto e sapore. Scopriamo quindi i preziosi consigli per conservare il ragù e congelarlo nei modi più semplici e pratici in assoluto.

Conservarlo con gli strumenti giusti

Uno dei piccoli trucchi che ci avevano insegnato le nostre nonne era quello di inserire il ragù nei barattoli una volta finita la cottura. Ma, la differenza che potrebbe esserci proprio nella conservazione di un ragù sta nel tirarlo fuori dalla pentola ancora mentre sta bollendo. Utilizziamo ovviamente i classici barattoli di vetro, monodose o per un paio di dosi, inserendo il ragù mentre è ancora caldo. Questo piccolo trucchetto servirà a creare in maniera naturale il sottovuoto che poi proteggerà l’integrità e il gusto della carne durante la conservazione.

Quanto dura un ragù fatto in casa

Può capitare di trovare le offerte al supermercato, magari con qualche sottocosto e fare scorta di carne per fare il ragù. A questo punto, una volta conservate le porzioni come abbiamo sottolineato sopra, bisogna capire quanto potrebbe durare il nostro ragù. Se lo vogliamo mettere in frigorifero, per la conservazione più semplice e pratica, ricordiamoci di utilizzarlo possibilmente entro 72 ore. Nel caso in cui invece volessimo mangiarlo dopo qualche giorno, sarà bene riporlo nel freezer.

Preziosi consigli per conservare il ragù e congelarlo mantenendolo gustoso

Soprattutto se abbiamo scelto carne di prima qualità e fresca al momento dell’acquisto, il nostro ragù, se ben conservato, potrebbe durare in freezer tranquillamente per 180 giorni. Fondamentale è che nella preparazione di questo ragù non abbiamo utilizzato degli ingredienti a loro volta già congelati. Solitamente diventa importante oltre alla qualità, anche il tipo di carne che utilizziamo, considerando che il maiale potrebbe durare qualche settimana in meno. In questo senso più che l’integrità del prodotto, potrebbe rimetterci un po’ il sapore… E ricordiamoci però a questo punto che se volessimo conservare il ragù in freezer, dovremmo utilizzare assolutamente i contenitori di vetro temperato. Altrimenti sarebbe bene usare i contenitori in plastica, quelli per alimenti, oppure ancora meglio, se abbiamo la macchina del sottovuoto, utilizzare quella.

