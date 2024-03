Mercati in forte rialzo, c’è chi ritiene che siano in bolla speculativa, chi invece che i prezzi siano ben allineati all’attuale ciclo economico. Di recessione, come preventivato da molti, non ci appare ombra, di tassi al ribasso potrebbe essere la stessa cosa. Siamo in un momento idilliiaco, dove l’inflazione è scesa dai massimi e sembrerebbe non aver creato “particolari danni” e i dati macroeconomici indicano che la strada sia verso un soft landing. Frattanto, dai minimi di ottobre dello scorso anno, i mercati sembrano essere quasi volati ed oggi inarrestabili. Il Ftse Mib dove potrebbe essere diretto? Per anni il nostro listino è andato controcrrente e molte azioni chiavi, ad esempio quelle bancarie sono scese fino a perdere il 90%. Puntare su Piazza Affari? Il Ftse Mib dove potrebbe essere diretto?

Attenzione, questa sembra essere la cosa giusta da poter fare!

Prima di andare oltre, ci teniamo a dire che analizzando le serie storiche dal 1898 ad oggi per i listini americani e poi per lo storico disponibile per tutti gli altri, abbiamo tratto delle conclusioni che vogliamo condividere con i Lettori.

Puntare su un singolo indice e su poche azioni è molto rischioso. Si potrebbe sbagliare scelta e rimanere impantanati per molti anni, e forse per sempre. L’asset allocation ideale, e lo abbiamo scritto diverse volte, sembreebbe essere quella che diversifica sulle Borse mondiali in base al PIL. Queste, nonostanti forti fasi di assestamento che si sono avvicendate negli anni, tendonoa salure in ottica di almeno 10 anni.

Il Ftse Mib dove potrebbe essere diretto?

Nel momento in cui scriviamo il Future quota a 32.805. Da inizio anno ha segnato il minimo a 30.005 e il massimo a 32.845. Il rialzo è di circa il 6%.

Dove potrebbe arrivare nei prossimi mesi?

In questo momento il POC annuale (Punto dove è avvenuta la maggioranza degli scambi) passa per i 30.000 punti. In base alla tecnica del Profilo Volume, questo livello rappresenterà un buon livello di supporto per i prossimi mesi.

Poi si vedrà.

Qaule obiettivo nei prossimi mesi?

Abbiamo tracciato delle trend lines (seguendo i dettami dell’analisi tecnica classica) su base settiamnale dai amssimi di agosto, novembre 2021 e gennaio 2022. Queste attualmente passano in area 36.500/37.200 che potrebbero essere raggiunti nel emse di dicembre di quest’anno.

Sarà così?

Potrebbe. Al momento un buon supporto annuale è area 30.000 punti come da POC, mentre i primi prodromi di un’inversione ribassista rilevante si avrebbe con una chiusura mensile inferiore ai 30.660.

Lettura consigliata

Prysmian continua ad aumentare il suo portafoglio ordini e corre in Borsa