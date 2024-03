3 temi chiave per i trader nel 2024 e come investire secondo Goldman Sachs

Goldman Sachs è una delle più importanti banche d’affari che esistano a livello globale. Ogni anno stila un outlook per aiutare gli investitori ad orientarsi in una realtà sempre più complessa. Al suo interno gli analisti si sono anche espressi in merito ai temi chiave per gli investitori nel corso del 2024. Tra questi, come vedremo, figurano certamente le tensioni geopolitiche e la situazione legata ai tassi di interesse, che le Banche centrali hanno fortemente aumentato durante l’anno appena passato.

Il ciclo elettorale

Goldman Sachs sottolinea che quest’anno sarà caratterizzato da un ”superciclo elettorale in uno scenario di elevato rischio geopolitico”. Come devono comportarsi gli investitori in questo scenario?

A loro avviso, dovrebbero valutare di investire in società che beneficiano del reshoring di catene di fornitura cruciali e dell’aumento degli investimenti nella sicurezza nazionale.

Ricordiamo che al momento sono in corso le primarie delle elezioni USA. Come la storia dimostra, negli anni delle elezioni gli investitori tendono a prediligere investimenti a basso rischio per poi tornare ad investire in fondi azionari e in obbligazioni nel periodo successivo. Inoltre, l’incertezza legata all’esito delle elezioni e dei cambiamenti che potrebbero comportare tende a comportare una maggiore volatilità dei mercati, che generalmente è però di breve durata e lascia poi posto a mercati rialzisti. Vediamo un altro dei 3 temi chiave per i trader nel 2024.

I tassi di interesse

Come avevamo accennato in precedenza, i tassi di interesse sono un altro dei temi chiavi di quest’anno. Infatti, al momento le Banche centrali hanno assunto un orientamento attendista e non sembrano intenzionate ad abbassarli in tempi brevi, almeno finché non si avranno dati più rassicuranti in merito all’inflazione.

In questo scenario, secondo Goldman Sachs, potrebbe essere utile adottare un approccio focalizzato sul credito di più alta qualità quando si investe nei mercati obbligazionari pubblici.

3 temi chiave per i trader nel 2024 secondo Goldman Sachs: l’Intelligenza Artificiale

Impossibile non nominare anche l’Intelligenza Artificiale, il cui boom ha permesso a numerose società di emergere o di affermarsi ulteriormente. Si pensi al rally del 2023 a Wall Street, trainato dalle “Magnifiche 7” e cioè Amazon, Alphabet, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla.

Proprio per questo, gli investitori dovrebbero seguire con attenzione il settore dei semiconduttori, della sicurezza informatica e quello sanitario. Con la ripartenza delle IPO (offerte pubbliche iniziali), per Goldman Sachs saranno favoriti gli investitori delle società cosiddette “disruptive”.

