Prima di parlare di rischio dell’investimento su un titolo azionario e del suo rapporto con i possibili guadagni, va sempre ricordato che sulle azioni, a differenza degli indici, possono verificarsi situazioni particolari, come ad esempio il fallimento della società, con conseguenze pesanti sull’andamento dei prezzi. Non bisogna mai dimenticare questo anche quando si considerano azioni sulle quali operare con risk/reward favorevole. Ci sono, infatti, diversi metodi per valutare il rischio e non è detto che per tutti sia basso.

Consideriamo Terna, un titolo a bassa volatilità che presenta un beta a un anno pari a 0,25. A testimonianza della bassa correlazione di questo titolo con il mercato nelle fasi di ribassi, basti pensare che nell’ultimo anno ha guadagnato il 2% a fronte in un indice italiano che ha perso il 21,4%. Ecco, quindi, in pratica il comportamento di uno di quei titoli che vengono chiamati difensivi.

Prima di concludere, ricordiamo che Terna è uno di quei titoli sui quali un investimento della durata di 10 anni ha una probabilità del 100% che abbia una performance positiva. Il rendimento atteso medio annuo è di oltre il 20%. Da notare che questo risultato è ottenuto tenendo conto dello storico aggiustato per i dividendi distribuiti. Da notare che tra le big di Piazza Affari Terna non è tra le società che hanno un dividendo interessante.

Quanto vale il titolo secondo l’analisi fondamentale?

Dal punto di vista dei fondamentali le quotazioni di Terna risulta essere leggermente elevate rispetto alla media dei competitors. In particolare, a essere molto elevato è il rapporto tra prezzo e fatturato che risulta essere pari a 4,9. Un livello molto alto non solo relativamente ai competitors (media 2,7).

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, gli analisti che coprono Terna hanno un consenso medio mantenere con un prezzo obiettivo che esprime una sopravvalutazione di circa il 15%.

Azioni sulle quali operare con risk/reward favorevole: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Terna (MIL:TRN) ha chiuso la seduta del 27 settembre a 6,402 euro, in ribasso del 5,49% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è ribassista e le quotazioni hanno già raggiunto il I obiettivo di prezzo in area 6,39 euro. La chiusura di seduta è stata a 6,402 euro. Se il supporto dovesse tenere, allora le quotazioni potrebbero ripartire al rialzo. In caso contrario la discesa potrebbe continuare verso gli obiettivi indicati in figura.

Poiché la chiusura è stata molto vicina al supporto, un’eventuale posizione ribassista avrebbe un rapporto risk/reward molto basso.

