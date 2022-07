Saremmo anche il popolo della pasta, ma d’estate diventa più difficile anche mangiarla. Mettersi ai fornelli in queste giornate torride è già un’impresa. Mangiare un piatto di pasta fumante, per quanto gustoso, ci fa sudare le pene dell’inferno. Ecco perché moltissimi italiani preferiscono in questo periodo la pasta fredda. Eppure, la classica pasta al ragù è un piatto perfetto per consegnare ai nostri figli tutti i nutrienti per affrontare al meglio la giornata. Molti dei nostri ragazzi sono infatti impegnati nei grest, magari anche sportivi, nei campi scuola e hanno bisogno di un piatto nutriente. Oltre, però al classico piatto di pasta col ragù di carne, o nella versione col pesce, oggi andremo a vedere un’alternativa molto interessante.

Una pasta con le verdure, ricca di vitamine e minerali, capace di non rimanerci sullo stomaco e nello stesso tempo di fornire energia pulita al nostro organismo. Stando però anche attenti che l’abbinamento di certe verdure potrebbe portare a gonfiore e flatulenza.

Un pieno di nutrienti interessanti

Proponiamo ai nostri Lettori un piatto di pasta, magari integrale, o al farro, con tante verdure al seguito. La possibilità di presentarle sminuzzate e cotte, oppure riducendole in ragù, attraverso il frullatore. Comunque vada, l’apporto nutritivo di queste verdure non cambierà assolutamente e, data la ricetta, potremmo proporre questa pasta sia in versione tradizionale che fredda. Vediamo cosa ci serve per prepararla:

400 grammi di pasta corta integrale o al farro;

1 melanzana;

1 peperone;

una manciata di olive nere;

un paio di pomodori freschi;

1 cipolla;

1 zucchina;

sale e pepe;

olio Evo.

Veloce e alternativo il condimento di questa pasta che non ha un ragù classico di carne o pesce ma a sorpresa

Quantitativo per quattro persone, con dosi che potremmo anche a crescere se vogliamo fare una pasta fredda che possa durare anche per il giorno dopo.

Mentre mettiamo a bollire la pasta, possiamo preparare un soffritto leggero con tutte le nostre verdure, lasciando però da parte i pomodori e le olive.

Sminuzziamo e spezzettiamo le verdure, lasciando che si rosolino, aggiungendo eventualmente un goccio di vino bianco fermo.

Una volta che il nostro soffritto sarà pronto, ancora caldo, inseriamo i pomodori e le olive nere. A questo punto decideremo se frullare il tutto o mantenere intere le verdure varie.

Scoliamo la pasta al dente e facciamola saltare in padella con tutte le nostre verdure, regolando eventualmente di sale e pepe.

Veloce e alternativo il condimento di questa pasta che oltre a portare minerali, vitamine e fibre, ci darà anche carboidrati e proteine, era una carica energetica pulita e leggera.

Lettura consigliata

Non solo salame e peperoncino ma attenzione a questi 3 alimenti che potrebbero favorire la comparsa delle fastidiosissime emorroidi