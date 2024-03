Azioni del Ftse Mib che continuano a scendere: come le valutano gli analisti?

Non sempre gli investimenti sui mercati azionari pagano con guadagni, anzi a volte e potrebbe capitare anche spesso, si prendono delle sonore bastonate. Questo nonostante si possano scegliere azioni che secondo le raccomndazioni degli analisti sono sottovalutate. Lo stock picking non sempre paga, si potrebbe sbagliare nella scelta oppure le condizioni di quell’azienda potrebbero cambiare in seguito all’avverarsi di variabili anche non preventivate. Tutto può accadere, non va mai esclusa nessuna possibilità. I mercati, come la vita, in qualsisi momento ci potrebbero sorprendere con eventi inaspettati. Fra poco andremo a vedere azioni del Ftse Mib che continuano a scendere e come le valutano gli analisti. Ci riferiamo a Illimity Bank.

La lezione numero 1 da apprendere

Quando si investe sui mercati si dovrebbe avere un’ottica di almeno 10 anni e si dovrebbe avere chiarezza dei propri intenti. Nulla dovrebbe essere lasciato al caso.

La strategia dovrebbe prevedere un’ampia diversificazione sulle Borse mondiali pesate secondo il PIL. Questa inoltre dovrebbe essere basata su citeri di money management, ovvero mantenere nel portafoglio investimenti un’adeguata pecentuale di liquidità.

Questa è la base per chi vuole guadagnare sui mercati con elevata probabilità.

Azioni del Ftse Mib che continuano a scendere e sono ben lontane dai massimi

Le valutazioni degli analisti sono state prese dal sito Marketscreener.

Illimity Bank che oggi prezza intorno ai 4,66 euro per azione, nel 2021 ha toccato il massimo di 13,85. Ai livelli attuali quindi si è più che dimezzata.

Ecco come viene valutata la società:

Raccomandazione media Buy

Numero di analisti 3

Ultimo prezzo di chiusura

4,66 EUR

Prezzo obiettivo medio 6,162 EUR

Differenza / Target Medio +31,12%.

Si nota che i giudizi siano lusinghieri e che ai livelli attuali i prezzi sembrerebbero sottovalutati. Perchè allora continuano a scendere? I motivi potrebbero essere tanti ma a noi non interessano e non mettiamo naso in questi argomenti.

Il POC (Punto dove avvengono gli scambi maggiori) del 2023 è in area 6,30 circa, del 2024 è in area 5,06.

I prezzi, dopo aver rotto al ribasso il minimo dell’anno 2020 in area 5,165, ora si stanno dirigendo con forte velocità verso il minimo di 4,588 toccato nello scorso anno.

Potrebbe formarsi in quest’area un doppio minimo di ripartenza definitiva al rialzo?

I rialzi di lungo termine tendono a iniziare molto spesso con questo pattern. Al momento non si ravvisano pattern di inversione rialzista. Solo un ritorno sopra i 5,845 massimo della settimana del 13 novembre 2023 potrebbe far iniziare a pensare alla formazione di un apttern di inversione rialzista.

Vedremo cosa accadrà.

Lettura consigliata

Arrivano gli occhiali smart che danno i superpoteri a chi li indossa: ecco come funzionano