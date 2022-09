Arrossamento degli occhi, con aumento della lacrimazione e quel fastidioso senso di sabbia negli occhi potrebbero essere il campanello d’allarme di una congiuntivite. Avendo magari anche gli occhi chiari ed essendo particolarmente sensibili alla luce, potremmo avere molto fastidio anche nel rapportarci con la luce del sole. Congiuntivite che colpisce grandi e piccini, allo stesso modo di questo altro dolore, uomini e donne e che pur non essendo particolarmente pericolosa, potrebbe invece crearci molto fastidio. Soprattutto se la nostra attività lavorativa si svolge per buona parte della giornata davanti ai monitor.

Come lavarsi gli occhi se abbiamo la congiuntivite

Risveglio del mattino e una delle prime azioni che facciamo è quella di lavarci la faccia. Attenzione però che se abbiamo la congiuntivite, dovremmo utilizzare qualche accorgimento in più. Con un batuffolo di cotone impregnato di acqua rigorosamente sterile, dovremmo tamponare la zona colpita, mantenendo però molta delicatezza. Cerchiamo di utilizzare anche un asciugamano solo per noi, per evitare di infettare eventualmente i nostri parenti.

I sistemi migliori contro la congiuntivite

Come sempre accade anche per cercare di combattere la congiuntivite, i consigli migliori arriverebbero dal medico e dal farmacista. Potrebbero servire dei colliri speciali come il Tobral o il Tobradex, sempre rigorosamente dietro prescrizione medica. Nel caso in cui volessimo abbinare anche qualcosa di naturale, potremmo preparare un infuso con la camomilla e utilizzare degli impacchi per lenire la zona colpita.

Non solo collirio ma per curare la congiuntivite potremmo usare altri 2 sistemi

Camomilla quindi, ma anche delle pomate e creme, che potrebbero permetterci di combattere in qualche giorno la congiuntivite, seguendo molto attentamente le istruzioni. Nel caso in cui infatti non seguissimo alla lettera ciò che ci viene consigliato, la congiuntivite potrebbe protrarsi anche nel tempo.

Tempi di guarigione e cause

E proprio parlando di tempi di guarigione, attenzione che da una settimana, potremmo addirittura passare a due, se non a tre o quattro. Dipenderebbe molto proprio dalle attenzioni con le quali andremo a contrastare questa congiuntivite. Spesso questa infezione potrebbe non solo essere collegata a un batterio, un virus, ma addirittura qualche allergia, o persino a un trauma pregresso. Non solo collirio ma per curare la congiuntivite potremmo usare altri 2 sistemi per ritrovare salute e serenità.

