Pensare di accendere il forno adesso può sembrare una vera follia. Non solo per le temperature infernali con cui abbiamo a che fare, ma anche per i costi salatissimi della bolletta. Ma, quando decidiamo di gettarci con passione nell’arte del riciclo in cucina, il forno è spesso un gradito protagonista. Torte e crostate salate, ma anche paste al forno e pasticciate, con le quali è possibile riciclare moltissime verdure che mangiamo per rinfrescarci. È anche vero che il sacrificio di accendere il forno e sorbirci il caldo è limitato alla cottura della ricetta. Perché alla fine, proprio in questo periodo piacevolissimo gustare le torte salate a temperatura ambiente o addirittura fredde. Stando anche sempre attenti a determinati cibi che proprio in questa parte dell’anno potrebbero darci problemi di salute. Andiamo quindi a vedere questa ricetta, che nasce col riciclo di due verdure assolutamente economiche ma spesso presenti sulle nostre tavole.

Una ricetta semplice ma assolutamente gustosa

Per riciclare le zucchine, le patate ed eventualmente le cipolle, ecco cosa ci servirà:

1 rotolo di pasta sfoglia;

zucchine avanzate;

patate avanzate;

una cipolla;

2 uova;

150 grammi di formaggio tipo scamorza o similare;

40 grammi di formaggio grattugiato;

sale e pepe;

olio Evo.

Per riciclare le verdure delle insalate e dei piatti freddi questa torta salata è una squisita sorpresa estiva

Partendo dal vantaggio di avere già le verdure cotte, mettiamole assieme a scottare in una padella con un goccio d’olio, ma stando bene attenti che non si induriscano troppo. Prima di spegnere il fuoco, dopo qualche minuto di cottura, regoliamo di sale ed eventualmente di pepe.

Quindi, procediamo sbattendo le uova e unendo il parmigiano, il formaggio che avremmo scelto e tagliato a pezzetti piccoli e un pizzico di sale, amalgamando poi assieme alle nostre verdure, stando attenti che queste ultime non siano in pezzi troppo grossi.

Prendiamo uno stampo di pasta sfoglia rettangolare, adagiandolo sulla piastra del forno ben ricoperto con la carta. Ricordiamoci, come facciamo con l’impasto della crostata, di tenere da parte della pasta sfoglia per fare le linee o strisce decorative.

Versiamo sopra tutto il ripieno e applichiamo sopra le strisce di cui sopra.

Cuociamo per una mezz’oretta abbondante nel forno con funzione ventilata e lasciamo raffreddare, prima di servire.

Per riciclare le verdure delle insalate e dei piatti freddi ecco una piacevole crostata o torta salata perfetta anche per l’estate.

Lettura consigliata

Veloce e alternativo il condimento di questa pasta che non ha un ragù classico di carne o pesce ma a sorpresa