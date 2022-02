Ogni domenica è un giorno speciale per chiunque. Proprio perché tutti i componenti della famiglia sono a casa da lavoro, è un momento perfetto per trascorrere il tempo insieme. Questo è il giorno della settimana dedicato alle gite, ai giochi, alle lunghe dormite, ma soprattutto alla cucina.

Per festeggiarlo, però, ci vogliono delle ricette speciali. Chi potrebbe mai dimenticare i pranzi o le cene dai nonni insieme ai parenti, dove si sfornavano manicaretti favolosi. Il profumo e la bellezza della compagnia forse ci commuove ancora. Allora perché non replicare questi momenti nella nostra famiglia?

Per farlo servirà una ricetta speciale, non le solite lasagne pronte o il pollo arrosto della rosticceria. Oggi proponiamo una ricetta che sbalordisce per la velocità di preparazione ma soprattutto per la sua cremosa golosità. Ecco come prepariamo una cena della domenica sfiziosa e leggera e totalmente vegetariana con ingredienti semplici e naturali.

Ma stiamo pur tranquilli perché non sarà necessario svegliarsi all’alba per cominciare a cucinare. Inoltre, la lista della spesa ci costerà davvero pochissimo. Scopriamo insieme di che ricetta si tratta.

Ingredienti genuini e acquolina in bocca

La ricetta che prepareremo è uno sformato che mette insieme tutte le ultime verdure di stagione. L’inverno è quasi finito ma ancora possiamo godere di ortaggi come la zucca, l’indivia belga ricca di vitamine o le bietole. Ma vediamo quali di questi prevede la preparazione dello sformato. Serviranno:

verdure di stagione come indivia, bietole, carciofi, zucca, radicchio etc;

60g di burro;

60g di farina;

e 60g di latte (anche vegetale);

2 uova;

formaggio da grattugiare a scelta;

erbe aromatiche;

olio evo, sale, noce moscata.

Prepariamo una cena della domenica sfiziosa e leggera pronta in pochi minuti con verdure di stagione croccanti e cremose

Il procedimento consta di pochi passaggi molto semplici. Si inizia col lavare le verdure e tagliarle a striscioline o a fettine sottili. Dopo di che, imburriamo una terrina o una pirofila e cospargiamola di verdure a foglia. Se usiamo i carciofi o la zucca, è meglio saltarla in padella con un cucchiaio d’olio o cipolla. Nel frattempo preriscaldiamo il forno a 200° C.

In un pentolino riscaldiamo il burro con la farina, unendo il latte freddo a filo, cercando di mescolare continuativamente con una frusta. In questo modo otterremo una besciamelle cui aggiungeremo il formaggio, la noce moscata, il sale e le erbe.

Spento il fornello, uniamo le uova sbattute continuando a mescolare. A quel punto, amalgamiamo il resto delle verdure al composto e versiamolo nella pirofila. Ora inforniamo lo sformato per 30 minuti, controllando che sia ben cotto. Non resterà che sformarlo e servirlo tiepido.

