Tutti sappiamo quanto sia importante mangiare verdure ogni giorno. Una dieta varia ed equilibrata non può mancare di ortaggi freschi e di stagione. A tal proposito, proprio la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, consiglia di mangiare almeno 3 porzioni di verdura al giorno.

Nella stagione fredda la varietà di frutta e ortaggi si amplia enormemente. Zucche, cavoli, radici, castagne, mele, cachi e molto altro. Tutti prodotti dal sapore avvolgente, che riscaldano il corpo e ci aiutano ad affrontare le basse temperature. In un articolo precedente, abbiamo parlato delle proprietà benefiche per intestino e cuore del radicchio.

Nell’articolo odierno continueremo a parlare di verdure dal sapore amaro. Ma è proprio dietro quell’amarognolo che si nascondono i benefici. Ecco come addolcire questa verdura amara che molti evitano senza sapere che potrebbe aiutare cuore e digestione. Infatti, alla pari del radicchio, la verdura di cui parleremo si lascia spesso sopra i banconi del supermercato. Inoltre, siccome non viene coltivata in Italia, è meno conosciuta.

I benefici

La cicoria witloof o indivia belga è, come dice il nome stesso, un ortaggio originario del Belgio. Ha una forma a siluro e un colore che va dal bianco al giallo. All’estero è molto apprezzata sia consumata cruda che cotta.

Però, pur appartenendo alla famiglia delle cicorie, si distingue per il suo sapore amaro. Questo è uno dei motivi per cui nel nostro Paese non è molto apprezzata. Eppure esistono vari modi per gustarla eliminando il sapore amarognolo. Ma per prima cosa osserviamo quali benefici può avere mangiarla.

La prima cosa che si nota è che l’apporto di fibre è abbastanza alto. L’indivia è per questa ragione molto adatta a chi soffre di problemi intestinali o per chi desidera perdere peso. Infatti, oltre alle fibre, l’indivia è ricca d’acqua. Quindi ha capacità diuretiche e depuranti.

La scienza valorizza questo ortaggio come buona fonte di vitamine A, B e C. In più, la grande presenza di acido folico aiuterebbe l’apparato cardiovascolare a restare in forma.

Ecco come addolcire questa verdura amara che molti evitano senza sapere che potrebbe aiutare cuore e digestione

Ma come sfruttare i benefici e il sapore dell’indivia belga togliendo l’amaro? Per prima cosa bisogna scegliere solo i cespi croccanti e non macchiati. Al momento di pulirli, bisogna utilizzare un coltellino con la punta. Si inizia inserendo il coltellino per pochi centimetri alla base del cespo. Poi, con un movimento rotatorio, si elimina il torsolo centrale.

Adesso si passa alle foglie. Eliminiamo quelle che presentano venature marroni. Sia intere che tagliate, queste andranno messe in una ciotola con acqua e ghiaccio per 15 minuti. In questo modo perderanno l’amaro e potremo gustarle senza timore.

Approfondimento

