Una soffice fetta di torta con un leggero velo di miele sopra è un piccolo piacere fondamentale. Non avere il rimorso subito dopo è altrettanto importante. Quando si sta seguendo una dieta è anche bene lasciare un giorno dedicato al piacere dei sensi.

Per questo bisogna aver una scorta di ricette light che soddisfino il palato senza rimorso. La ricetta della torta di carote e mandorle è perfetta: morbida, umida, profumata, con ingredienti salutari e con poche calorie.

Quindi perchè non provare il piacere della torta di carote e mandorle per un morbido sogno di dolcezza e 280Kcal?

Il nutrimento della carota

Un ingrediente principale di questa ricetta, insieme alla mandorla, è la carota.

Questo ortaggio allungato è ricco di sostanze importanti per la salute del corpo dell’uomo. Le sostanze nutritive della carota sono costituite soprattutto da vitamina A e carotenoidi.

La prima aiuta nel mantenere la retina degli occhi e la vista in perfetta forma. L’alfa e beta carotene, poi, sono alleati della pelle perché combattono i radicali liberi dell’invecchiamento. Ancora, sono capaci di accelerare la guarigione della pelle ferita e ridurre l’infiammazione.

Per questo motivo e tante altre ragioni, la carota dovrebbe rientrare giornalmente nella dieta di ciascuno.

Di torte di carote ne esistono innumerevoli varianti. Quella che si propone oggi si caratterizza per il ridotto apporto calorico e la mancanza di zucchero. Al suo posto si può usare un dolcificante naturale a piacere tra miele, sciroppo d’acero, malto, zucchero di cocco. Quindi perchè non provare il piacere della torta di carote e mandorle per un morbido sogno di dolcezza e 280Kcal.

Ingredienti:

300g di carote;

250g di farina di avena o di farro;

100g di yogurt al naturale magro;

50g di farina di mandorle;

80g di olio di semi;

2 uova medie;

1 bustina di lievito per dolci;

cannella o vaniglia a piacimento;

pizzico di sale;

dolcificante naturale q.b.

Procedimento

Pelare le carote e grattugiarle non troppo finemente. Riporle in uno scolapasta.

Rompere le uova e aggiungere il dolcificante scelto (in questo caso il miele). Frullare in due ingredienti insieme. Preriscaldare il forno a 180°C.

In una ciotola a parte mescolare gli ingredienti secchi, farina, lievito, vaniglia in polvere, farina di mandorle. Mescolare e unire lo yogurt e le carote e un pizzico di sale.

Unire infine anche le uova col miele e mescolare bene. Imburrare uno stampo da torta della forma che si preferisce e versare l’impasto. Infornare a 180° per 30 minuti, e a 170° per 10 minuti. Ora non resta che sfornare la torta e, se si vuole, stendere sulla superficie un velo di miele.