Ecco dove andare per una gita primaverile in giornata anche con bambini immersi nella natura e tra magnifici fiori colorati

I fiori sono uno degli spettacoli più belli che la natura ci regala. In ogni stagione possiamo ammirare e coltivare fiori ben specifici. Tuttavia, la stagione più ricca e che offre maggiori possibilità è senza ombra di dubbio la primavera.

A breve cominceranno a sbocciare i tulipani. Simbolo dei Paesi Bassi, i tulipani sono bulbose molto diffuse. Da ogni bulbo si sviluppa uno stelo che sostiene un singolo fiore. Di medie o grandi dimensioni, il fiore del tulipano si presenta come una coppa costituita dai vari petali. Per quanto riguarda i colori, esistono tulipani in tantissime e varie tonalità. Si va dal bianco al viola, dal rosa al giallo, dal rosso all’arancione. Senza ovviamente dimenticare le varietà particolari che presentano petali sfrangiati, variegati e con striature.

Di solito, i tulipani si utilizzano per arricchire le aiuole ma anche per realizzare eleganti bouquet. Il tulipano affonda le sue origini a fine 1500 in Asia e Medioriente. Attualmente, il maggior produttore al Mondo di tulipani è l’Olanda.

Il giardino di Keukenhof

Durante un viaggio ad Amsterdam, in primavera, va assolutamente visitato il giardino di Keukenhof, il luogo più spettacolare dove poter ammirare i tulipani. Su un’area di 32 ettari, sono piantati più di 7 milioni di bulbi comprensivi di oltre 800 varietà diverse. In Olanda, quello dei tulipani è diventato un vero e proprio evento culturale.

Ogni anno, infatti, all’inizio della stagione primaverile, sono organizzate attività a tema. L’evento più rappresentativo è la Flower Parade. Il 13 aprile, 20 carri completamente ricoperti di fiori sfilano lungo un percorso di 40 chilometri circa. Da fine marzo a fine aprile, in Olanda è praticamente possibile ammirare tulipani ovunque. In tantissime città, infatti, si celebra la Festa dei Tulipani, con allestimenti floreali in vari spazi: parchi, giardini, musei, palazzi cittadini.

Ad Amsterdam, si svolge anche il “Tulip planting day”, una giornata durante la quale residenti, commercianti e volontari si ritrovano nel Vondelpark, uno dei principali parchi cittadini, per piantare i bulbi di nuovi tulipani.

Forse non tutti lo sanno, ma anche in Italia ci sono campi di tulipani da ammirare. La meta ideale per una piacevole gita domenicale.

Ecco dove andare per una gita primaverile in giornata anche con bambini immersi nella natura e tra magnifici fiori colorati

Scopriamo quindi dove si trovano questi fantastici luoghi colorati.

A Vimodrone (Milano), torna la terza edizione dei “Tulipani delle meraviglie di Steflor”. Si tratta di un garden “You Pick”. Distese di tulipani multicolori che costituiscono un bel quadro da osservare, ma anche un luogo tranquillo dove rilassarsi a contatto con la natura.

Sempre in Lombardia, ci sono altri campi coltivati a tulipani e concepiti nella stessa maniera. Si trovano rispettivamente ad Arese (MI), Galbiate (LC) e Ornago (MB).

Spostandoci invece in Veneto, sul lago di Garda, il vivaio Flover ha piantumato un campo con oltre 100mila tulipani di 90 varietà e tantissimi colori.

In tutti i casi, trattandosi di pick-up garden, ognuno può scegliere e raccogliere il proprio fiore.

E così, ecco dove andare per una gita primaverile, per vivere una splendida esperienza immersiva tra i profumi e i colori dei tulipani anche a due passi da casa.

