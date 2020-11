Una cena con amici dai palati esigenti di cui uno vegetariano, un altro che ama i piatti unici e l’altro poco amante dei formaggi freschi, può sembrare un’impresa. Avere un asso nella manica in queste occasioni può far essere contenti tutti. Basta unire le tre necessità e riporle in una ricetta di verdure che stupirà occhi e papille gustative degli ospiti.

Si tratta di una ricetta semplice che mette insieme vari tipi di verdure riempite di un soffice e saporito ripieno e poi cotte in forno. L’origine di questa ricetta proviene da una delle regioni i cui sapori sono diventati simbolo della cucina italiana: la Liguria.

Ecco un contorno di verdure ricco e colorato per i palati più raffinati: le verdure ripiene alla ligure.

Nella ricetta sono presenti varie verdure; se è possibile, scegliere le verdure in base alla stagionalità.

Per questa semplice ricetta il tempo di preparazione richiesto è di circa un’ora, più la cottura in forno. Il risultato varrà l’attesa.

Ingredienti:

a) 1Kg di papate farinose;

b) 4 cipolle medie;

c) 2 peperoni;

d) 4 pomodori medi;

e) 2 zucchine medie;

f) Basilico e origano;

g) Aglio 2 spicchi;

h) 4 uova;

i) 150g di parmigiano;

l) Noce moscata;

m) Olio Evo;

n) Sale e pepe.

Preparazione

Togliere i residui di terra dalle patate e lessarle in abbondante acqua leggermente salata. Saranno necessari 40 minuti circa. Nel frattempo prendere le zucchine e dividerle a metà per lungo, lessarle in acqua bollente per 3 minuti. Scolarle e scavare con un cucchiaino l’interno senza buttare la polpa.

Le cipolle vanno pulite, lessate come le zucchine per qualche minuto, poi tagliate a metà e leggermente svuotate della parte più interna. I peperoni devono essere tagliati a metà e privati dei semi e della parte bianca. Dei pomodori invece togliere soltanto la parte finale, come fosse un coperchio, e gentilmente privarli di semi e polpa.

Una volta cotte, prendere le patate, pelarle e schiacciarle fino a ottenere una purea. In una ciotola unire l’aglio tritato, basilico e origano, uova sbattute, parmigiano e noce moscata alle patate. In fine aggiustare di sale e pepe e unire tre cucchiai di olio.

Con questa farcia, riempire le verdure, riporle su una teglia rivestita di carta forno e unta con poco olio e infornare a 190°C per mezz’ora circa.