Forse a parlare di zuppa in queste caldissime giornate estive, potremmo passare per matti. Ma, quando pensiamo invece alle zuppe estive di pesce, ci può anche stare. Per chi le conosce e le prepara, sono delle vere e proprie delizie. Non fanno assolutamente caldo e possono essere mangiate tranquillamente anche tiepide. Come quella che proporremo oggi ai nostri Lettori, un vero e proprio incontro tra terra e mare, tra gusto e salute. Perché oltre al pesce, ci serviremo di uno dei legumi più apprezzati e beneficino assoluto. Legumi, che come ben sappiamo, sarebbero delle ottime fonti proteiche naturali, che, come ricorda questo studio, ci aiuterebbero anche contro il colesterolo. Ma, senza altri indugi, andiamo alla scoperta di questa piacevole ricetta, davvero molto semplice.

Come preparare una meravigliosa zuppa di fagioli e vongole

Possiamo decidere di preparare la nostra zuppa di fagioli e vongole sia con i legumi secchi, che con quelli precotti della lattina. Andiamo a vedere questa ricetta, calcolando gli ingredienti per persona:

500 grammi di vongole;

200 grammi di fagioli borlotti;

aglio;

300 grammi di pomodori pelati;

olio Evo;

un po’ di prezzemolo ed eventualmente di peperoncino.

Preparare una zuppa estiva da chef con le vongole e 1 legume

Vediamo la preparazione:

partiamo dai fagioli, che consideriamo di avere già pronti, tenendone una metà integra e una frullata;

laviamo e spurghiamo le vongole, per poi metterle in padella, facendole aprire. Anche in questo caso, metà priviamole del guscio e metà lasciamole integre;

prendiamo un tegame e facciamo un soffritto con olio, aglio, prezzemolo e i pomodori, facendo cuocere per una decina di minuti;

aggiungiamo le vongole e i fagioli, tutti quanti, lasciando cuocere per una ventina di minuti e, mettendo eventualmente del peperoncino.

Una variante imperdibile

Preparare una zuppa estiva da chef, che potremmo poi servire anche con la variante dei ceci al posto dei fagioli. O, perché, no, utilizzando entrambi, se siamo ghiotti di legumi. Ricordandoci anche una regola molto importante quando parliamo di legumi e di tutti quei prodotti low cost.

Questa ricetta si abbina molto bene anche a delle bruschette da servire assieme e, possibilmente, con una bottiglia di vinco bianco fresco, come potrebbe essere un fermo della Campania o del Veneto.

Lettura consigliata

Non solo anguria e asparagi tra i cibi che sarebbero diuretici ma 2 jolly