Protagonista assoluta di queste caldissime giornate estive è sicuramente l’anguria. Attendiamo di vedere i dati finali delle vendite 2022, ma ci attendiamo sicuramente un record. Non solo per il fatto che l’anguria da sempre combatte il caldo, ma anche perché quest’anno sono davvero particolarmente dolci. Sicuramente avvantaggiate da un clima più africano che europeo, le angurie di quest’anno sono davvero speciali. Anguria, che, come tutti sappiamo, grazie ai suoi contenuti di acqua e potassio, sarebbe uno dei migliori alimenti diuretici. Così, come gli asparagi, che però forse sono legati un po’ troppo alla loro territorialità. Non dimenticandoci però assolutamente che questa verdura dal sapore particolare, sarebbe davvero un’alleata speciale per la pulizia di reni, fegato e intestino. Attenzione però a non sottovalutare nemmeno un altro frutto e un’erba spontanea, sempre in tema di diuresi.

Perché l’ananas favorirebbe la diuresi

Non solo anguria e asparagi ma anche questi due alimenti così distanti tra loro, eppure accomunati dalla stessa missione di mantenere puliti i nostri reni. L’ananas è il classico frutto che fortunatamente possiamo gustare sia fresco che conservato. Praticamente presente nelle nostre case per tutto l’anno, è davvero molto amato, da grandi e piccini. E, come ricorda la scienza alimentare, questo frutto tropicale avrebbe una sostanza davvero speciale. Il suo nome è bromelina e come compito naturale avrebbe proprio quello di proteggere il fegato e l’intestino, allontanando le tossine. Ma, gli sportivi che amano questo frutto, soprattutto fresco, perché meno zuccherato, ne riconoscono anche altre due proprietà. L’azione diuretica che aiuterebbe anche a dimagrire e mantenere il peso forma. Unitamente a un’altra caratteristica sempre della bromelina, sarebbe quella di equilibrare l’apporto delle proteine nel nostro organismo.

Non solo anguria e asparagi tra i cibi che sarebbero diuretici ma 2 jolly

Quando le nostre nonne raccoglievano il tarassaco selvatico, sapevano bene quanto fosse un alleato del nostro intestino. Inserito nella hit parade degli alimenti maggiormente diuretici dagli esperti e dagli scienziati, il tarassaco favorirebbe la diuresi. Attenzione che potremmo gustarlo e usarlo in varie versioni. Sia come tisana, ma anche come bibita rinfrescante in questi pomeriggi estivi. Ma, anche inserito nelle famosissime insalatone, di cui non possiamo fare a meno in queste settimane. Ancora quando l’insalata cederà il posto alla minestra e alle zuppe, il tarassaco potrebbe essere un jolly alternativo nelle cene invernali.

