Il mese di agosto ha inizio e l’oroscopo dice la sua anche per i prossimi 31 giorni. I pianeti influenzeranno come sempre la vita dei segni zodiacali, così come la Luna. Quest’ultima, in particolare, sarà alquanto attiva in cielo e si sposterà diverse volte questa settimana. Dopo un fine luglio da sogno per Gemelli e altri, dunque, è il momento di scoprire a chi agosto porterà fortuna.

Incroci astrali

Dall’1 al 7 agosto 2022 la Luna sarà così attiva che cambierà posizione più volte. La notizia potrebbe piacere, perché i moti lunari promettono un agosto ricco di fortuna per qualcuno. Il percorso del satellite terrestre parte dalla Vergine, per poi passare in Bilancia e rimanerci fino a giovedì 4. Il viaggio attuale si concluderà nel fine settimana, quando raggiungerà finalmente il Sagittario.

Anche i pianeti non resteranno fermi. Mercurio, il più vicino al Sole e noto per rappresentare intelligenza e astuzia, passerà dal Leone alla Vergine. Da tutto questo ne usciranno vincitori 5 segni su tutti. I veri fortunati che passeranno una settimana all’insegna del buonumore.

I moti lunari promettono un agosto ricco di fortuna per 5 segni zodiacali

I primi giorni di agosto saranno un invito a nozze per il segno del Cancro, che potrà svoltare la sua vita. Si era già in ripresa da un po’ e ora il periodo favorevole prosegue. Gli astri appoggiano ogni decisione e se ne trarrà beneficio sul lavoro. Le casse si rimpingueranno, ma attenzione a controllare le spese. Bene l’amore, che potrebbe portare a risvolti interessanti.

Il nuovo mese partirà a razzo anche per il Leone, che avrà più energie del solito da spendere. Un vigore ritrovato favorirà la ricerca dell’amore e aumenterà le possibilità di successo. Si ricomincerà a ingranare anche a lavoro; favorito chi ha un’occupazione nel settore turistico.

Buon momento anche per i nativi della Bilancia. Questa settimana è quella giusta per riposarsi un po’ a casa e sul lavoro. Ultimamente si aveva un atteggiamento fin troppo stacanovista, che ha consumato parecchie energie. L’agitazione sentimentale dei giorni scorsi passerà e ci si riconcilierà col partner. Qualche problemino è all’orizzonte, ma niente che possa impensierire.

Sulla falsa riga della Bilancia prosegue lo Scorpione, almeno in amore. Sistemate le faccende in sospeso col partner, che avevano causato incomprensioni. Il romanticismo di coppia tornerà in grande stile e la passione potrebbe accendersi durante un viaggio. Saranno un lontano ricordo anche le tensioni lavorative e famigliari.

Chiude in bellezza il Sagittario, con una settimana particolarmente pimpante. Il lavoro promette opportunità intriganti da cogliere al volo. L’amore sarà vivo nelle coppie, che ritroveranno i momenti d’intimità perduti. I single preferiranno le relazioni sfuggenti a quelle durature.

