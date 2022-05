La cucina italiana è una delle più buone e apprezzate in tutto il Mondo. Uno dei valori aggiunti che sta acquisendo negli ultimi anni, però, è la commistione di sapori con le altre cucine internazionali. In questo modo, infatti, abbiamo scoperto tantissimi nuovi cibi salutari e ricchi di vitamine e minerali preziosi. È il caso, ad esempio, della quinoa, un alimento gustoso che potrebbe aiutarci a migliorare il problema del colesterolo alto e dell’ipoglicemia.

Per non parlare dell’edamame. Chi non conosce questo alimento dovrebbe recuperare subito, perché si tratterebbe di una vera e propria mano santa per l’organismo.

Un vero e proprio concentrato di benessere

Negli ultimi anni si è diffusa anche in Italia la tendenza a consumare edamame. In buona sostanza si tratta di fagioli di soia verdi che, in commercio, si possono trovare sia nel baccello che già sgusciati e pronti da gustare.

L’edamame è un concentrato di vitamine e minerali importantissimi per il corpo, che farebbero bene, tra le altre cose, anche alla salute del cuore. Scopriamo insieme come inserirli nelle nostre ricette.

Potremmo potenziare le difese antiossidanti mangiando questo piccolo alimento ricco di potassio, fosforo, magnesio e vitamina C alleato della salute

Mangiare edamame apporterebbe diversi benefici all’organismo. Questi fagioli sono tanto piccoli quanto preziosi per la salute, per tutti i nutrienti che contengono.

Come riporta il sito di Humanitas, infatti, l’edamame contiene vitamina C, la quale rinforzerebbe le difese immunitarie dell’organismo. Nell’edamame, inoltre, si troverebbero anche le vitamine del gruppo B, le quali sarebbero molto importanti per aiutare i processi metabolici. Infine, contiene tantissimi minerali, come il manganese, ottimo per rinforzare le difese antiossidanti, e il potassio, utile per la salute cardiovascolare. Ecco perché potremmo potenziare le difese antiossidanti mangiando questo piccolo alimento ricco di sostanze preziose per l’organismo.

2 idee sfiziose per mangiare gli edamame anche a casa

La prima idea per mangiarlo anche a casa è quella di sbollentarli e poi di insaporirli, semplicemente con del sale. Molte persone, infatti, li consumano in questo modo perché sarebbero un ottimo spuntino, leggero e salutare.

La seconda idea, invece, è quella di aggiungere gli edamame a delle splendide insalate, fresche e perfette per le giornate più calde. Una delle più buone è l’insalata con edamame, mais, pomodori, feta e cipolla.

Dovremo semplicemente sbollentare gli edamame, poi mischiarli agli altri ingredienti, già tagliati a cubetti. Taglieremo anche la cipolla a fettine e aggiungeremo anche questa e poi condiremo con olio, sale e pepe.

L’insalata più fresca e buona di questa stagione sarà ufficialmente pronta per essere servita.

