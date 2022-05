Il capo romantico e sensuale di tendenza questa estate che sta bene a tutte anche a 50 anni

Per questa primavera estate 2022, le più prestigiose case di moda hanno proposto una valida alternativa alle gonne corte e cortissime. Si tratta di un capo che rappresenta in pieno la bella stagione, anche se ci accompagna tutto l’anno. Pur non essendo corte, le gonne di questa primavera estate 2022 sono super sexy, seducenti e allo stesso tempo romantiche.

Questo non significa che dovremmo togliere dall’armadio le gonne corte o cortissime ma che, per il momento, sono messe un po’ da parte per dare ampio spazio alle misure che arrivano fin giù alla caviglia. Si possono indossare in ufficio, nelle giornate più movimentate, per un aperitivo con le amiche o per una serata a lume di candela.

Il capo romantico e sensuale di tendenza questa estate sono le gonne ampie, fluide o aderenti. Adatte a chi non ama mettere in mostra le proprie gambe.

Sono tutte a vita alta e molto facili da abbinare con tanti e diversi top, alcuni anche dai tagli e colori particolari o lavorati ad uncinetto.

In passerella hanno sfilato gonne aderenti e lunghe dove il colore bianco è risultato essere il più quotato e accompagnato da top o t-shirt ampie, colorate o stampate. Per le più romantiche gonne lunghe plissettate accompagnate da un paio di sandali minimali, con il tacco.

Molto chic anche la gonna leggermente a ruota, protagonista delle nostre serate con colori vivaci come il corallo. Per chi gradisce un pizzico di sensualità, la gonna lunga bianca dai profili merlettati risulta essere la scelta migliore.

Gli abbinamenti in passerella

Oltre all’abbinamento con top-crop anche minimale, su gonna romantica con calze e ruches, alcuni stilisti hanno scelto contrasti cromatici con top e gonna asimmetrica, dallo stile morbido e fluido. Altri ancora la gonna di seta abbinata ad una giacca sportiva con zip. Ma per le amanti dell’abbinamento classico e sofisticato resta tra le tante opzioni, la camicia bianca maschile di cotone. Infine si sono visti modelli affusolati e dai colori metallici, che vestono molto bene con delle t-shirt bianche.