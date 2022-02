Capita spesso di essere combattuti tra i cibi salutari e quelli che lo sono meno, ma che ci piacciono di più.

Una delle regole più importanti da seguire per proteggere la propria salute è, infatti, avere un’alimentazione sana ed equilibrata. Purtroppo, non è sempre facile trovare cibi sfiziosi che siano anche salutari, ma questo non è il caso dello snack che stiamo per vedere.

Al contrario, invece, questo spuntino sarebbe non solo sfiziosissimo, ma anche povero di calorie e farebbe molto bene alla salute, in particolare al cuore.

La carta vincente di questo snack, infatti, è l’essere fatto quasi al 100% solo di ceci. Forse non tutti lo sanno, ma questo legume conterrebbe componenti efficaci per diminuire i trigliceridi e il colesterolo presenti nel sangue.

Lo sottolinea Humanitas, che afferma quanto sarebbero buoni e benefici per il nostro cuore. Vediamo, quindi, come preparare quest’ottimo spuntino.

Solo 3 passaggi per questa ricetta veloce come un lampo

L’unico ingrediente che ci servirà davvero per questa preparazione sono proprio i ceci. Oltre a questi, ci serviranno solo paprika o peperoncino, farina di mais, olio, sale, rosmarino e succo di limone.

L’ideale sarà utilizzare ceci già cotti, così da rendere ancora più veloce la ricetta. Altrimenti potremmo cucinare noi stessi i ceci, direttamente a casa nostra.

Sarebbe ottimo per il cuore e non farebbe neanche ingrassare questo snack salutare pronto in 5 minuti

Il primo passaggio che dovremo eseguire sarà quello di eliminare quanta più umidità possibile dai ceci.

Per farlo, useremo un semplice canovaccio da cucina pulito e asciutto o della normale carta assorbente.

Indicativamente, per 3 persone, useremo 200 grammi di ceci.

A questo punto, potremo trasferire i legumi in una ciotola, e condirli con un paio di cucchiai di succo di limone e di olio EVO.

L’ingrediente segreto per creare la crosticina croccante

Per far sì che i nostri ceci siano più fragranti possibile, aggiungeremo nella ciotola anche 50 grammi di farina di mais. Condiamo il tutto con del sale e della paprika o del peperoncino, in base ai gusti.

Mescoliamo bene e assicuriamoci che tutti i ceci siano ben coperti dalla farina.

A questo punto, prendiamo una teglia da forno rivestita con della carta unta di olio. Posizioniamovi i ceci, in modo che non si sovrappongano, e adagiamo dei ramoscelli di rosmarino per regalare un ottimo aroma.

Il nostro compito è già terminato e ci avremo messo più o meno 5 minuti.

Ora non ci resta che infornare il tutto a 180° C in forno statico, per un tempo di circa 20-25 minuti e poi gustarci questi snack croccantissimi. Sarebbe ottimo per il cuore e poco calorico questo spuntino, amico della nostra linea e della nostra salute.