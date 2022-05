Mancano davvero pochissime settimane all’arrivo dell’estate. Le magliette diventano sempre più leggere e i pantaloni più corti. I fine settimana al mare e le vacanze si avvicinano, e con essi anche l’angoscia di molte donne che devono fare i conti con la prova costume. Non tutte, infatti, possono sfoggiare un corpo tonico e magro. Anzi, alcune di loro non riescono a liberarsi di quei chili di troppo accumulati durante l’inverno. Spesso si cerca di dimagrire seguendo le diete proposte dal web, che promettono un corpo perfetto in pochissimo tempo e senza sforzi. Ma facciamo attenzione e rivolgiamoci sempre ad un dietologo o un nutrizionista.

Potremmo perdere peso e avere gambe e glutei più sodi con questo semplicissimo esercizio e questa bevanda dal sapore particolare

Perdere peso, avere la pancia piatta e le gambe più sode non è un’impresa semplice. Per raggiungere questi risultati dovremmo allenarci e mangiare in maniera sana ed equilibrata. Tra il lavoro e gli impegni familiari, non sempre si ha il tempo di andare in palestra. Ma potremmo cercare di dimagrire anche svolgendo un’attività facilissima che non ci farà spendere neanche un soldo. Secondo gli esperti, infatti, una semplice passeggiata potrebbe farci perdere peso, ma anche ridurre il colesterolo cattivo. Sono sufficienti 30 o 40 minuti di passeggiata a passo spedito e senza sosta.

Una bevanda molto particolare

Potremmo perdere peso e avere meno paura della prova costume non solo camminando regolarmente, ma anche consumando una bevanda molto particolare. Parliamo del caffè verde. I chicchi di questo particolare caffè sono verdognoli e non subiscono il processo di torrefazione. L’acido clorogenico, un potente antiossidante presente in questa bevanda, avrebbe la capacità di farci perdere peso influenzando il metabolismo. Inoltre, sarebbe in grado di controllare gli zuccheri nel sangue e ridurre la pressione.

Il caffè verde non ha lo stesso sapore dell’espresso che beviamo ogni giorno. Ha un gusto molto amaro che ricorda il tè verde. Ma facciamo attenzione, perché questa bevanda contiene caffeina e potrebbe essere sconsigliata in caso di ansia, tachicardia, insonnia, ecc. Inoltre, non dovrebbe essere assunta per molto tempo. Naturalmente il nostro consiglio è sempre quello di rivolgersi al medico per qualsiasi dubbio e informazione. Vogliamo ricordare che nessun alimento o bevanda ha dei poteri magici ed è miracolosa. Quindi è molto importante avere sempre uno stile di vita sano.

