Non solo con il sale, ma la pressione arteriosa potrebbe aumentare anche a causa di questi insospettabili farmaci e alimenti

Tra i condimenti che abbiamo a disposizione, il sale è sicuramente quello più utilizzato. Utile in cucina per insaporire, conservare, disidratare, ecc.

Ci sono vari tipi di sale. Il sale marino, ad esempio, che si ottiene grazie all’evaporazione dell’acqua del mare e il salgemma, estratto dalle miniere di sale.

Questo condimento è fondamentale per l’equilibrio del nostro organismo. La presenza del sodio ha funzioni molto importanti. Ma esagerare con il suo consumo potrebbe avere delle ripercussioni sulla pressione arteriosa e sulla salute del cuore.

Spesso, però, non ci accorgiamo di assumere troppo sodio durante la giornata. Aggiungiamo il sale per condire gli alimenti, senza pensare che potrebbe già essere presente in alcuni cibi.

Ecco perché l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) consiglia agli adulti di consumare meno di 5 grammi di sale al giorno. Questo perché il sodio potrebbe trovarsi anche in alcuni alimenti insospettabili.

Tutti pensiamo ai salumi, agli snack come le patatine, alla frutta secca salata e tostata. Ma in realtà, dovremmo anche stare attenti ai gamberi e alle mazzancolle, alle acciughe fresche e quelle sotto sale. Non dimentichiamo i cereali per la colazione, la pizza, le olive e alcuni prodotti da forno. Naturalmente queste informazioni variano in base alle marche. Quindi è sempre utile leggere i valori nutrizionali.

Non solo alimenti ma anche medicine

L’autorevole sito Fondazione Umberto Veronesi ha pubblicato sulle sue pagine i risultati di una ricerca. Tale studio indicherebbe alcuni medicinali come troppo ricchi di sodio e perciò pericolosi per la pressione arteriosa. I farmaci in questione sarebbero alcuni analgesici, antinausea e integratori vitaminici in versione effervescente.

Questi medicinali, secondo lo studio, dovrebbero essere prescritti con più cautela. Il nostro consiglio è sempre quello di rivolgersi al medico per ulteriori informazioni.

Qualche utile consiglio

Per cercare di non superare le dosi di sale consigliate, potremmo insaporire i cibi utilizzando le erbe aromatiche, il limone e l’aceto. Inoltre, è sempre preferibile consumare i prodotti freschi e meno quelli confezionati. Cerchiamo di abituare gradualmente il palato alla mancanza di sale.

Prima di acquistare un prodotto, leggiamo bene l’etichetta e valutiamo se comprarlo.

