Da poche ore ci siamo lasciati alle spalle le abbondanti abbuffate di Pasqua e Pasquetta, le tante ore seduti a tavola e i cibi calorici e pesanti. Durante le festività non è sempre facile essere costanti e seguire la dieta. Spesso ci lasciamo tentare da quei cibi non proprio salutari, ma che ci rendono felici. Probabilmente abbiamo esagerato con le porzioni e ora la bilancia ci mette davanti ad una dura realtà.

Per smaltire quel chiletto di troppo, che abbiamo accumulato anche durante l’inverno, alcuni decidono di seguire i consigli di un nutrizionista esperto. Altri, invece, si affidano al web cercando quelle diete che promettono di aiutare a perdere molti chili in pochi giorni. Ma ricordiamo che le diete miracolose non esistono e che per ritornare in forma è necessario farsi aiutare da un dietologo esperto, mangiare in maniera salutare, essere costanti e dedicarsi all’attività fisica.

L’importanza di un’alimentazione sana e salutare

Curare l’alimentazione è fondamentale per evitare di accumulare peso. Sono davvero tanti i cibi salutari da portare in tavola. Ad esempio, potremmo citare questo ortaggio dal sapore dolce che aiuterebbe ad andare in bagno. Ma non dimentichiamo che anche le tisane potrebbero aiutarci a depurare l’organismo e a risvegliare il metabolismo. Infatti, oggi vogliamo proporre una bevanda da gustare calda o fredda e che, proprio dopo le abbuffate di Pasqua, potrebbe aiutarci.

Questa tisana ha 2 ingredienti speciali. Parliamo del sedano e del limone. Secondo gli esperti il sedano sarebbe un ortaggio dal grande potere diuretico e disintossicante. Migliorerebbe la funzionalità dell’intestino e ridurrebbe la presenza dei gas. Il limone, invece, è molto apprezzato per le sue notevoli proprietà antiossidanti. Ma svolgerebbe anche un’azione diuretica.

Ecco una tisana casalinga dal sapore fresco che aiuterebbe a sgonfiare la pancia ed accelerare il metabolismo eliminando anche le tossine

Il limone e il sedano, insieme, potrebbero aiutare la digestione, favorire la diuresi ma anche attivare il metabolismo. Con questi 2 vegetali possiamo preparare un’ottima tisana.

Ecco gli ingredienti:

una costa di sedano;

1 limone;

un litro di acqua.

Versiamo l’acqua in un pentolino e accendiamo il fuoco. Arrivata ad ebollizione, uniamo il sedano tagliato a pezzi e lasciamo cuocere per 10 minuti. Spegniamo il fuoco e filtriamo la tisana. Aggiungiamo il succo di limone e, se vogliamo, anche del dolcificante. Ecco una tisana casalinga dal sapore fresco che possiamo bere sia calda che fredda.

