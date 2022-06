L’ipertensione o pressione alta è uno dei problemi sanitari più diffusi nella società attuale. Sempre più persone ne soffrono, indipendentemente dall’età, e le cause possono essere molte e diversificate. Si va da uno stile di vita sedentario, passando per fattori ereditari fino ad arrivare a un’alimentazione poco equilibrata. Ed è proprio su questo versante che possiamo agire partendo dalla colazione e su cui si concentrano moltissime ricerche scientifiche. L’ultima è recentissima e ha dimostrato che potrebbero bastare 3 grammi al giorno di questa sostanza per tenere sotto controllo i livelli di pressione. Scopriamo di cosa si tratta e gli alimenti di stagione migliori per farne scorta.

Il nuovo studio sugli effetti degli omega 3 sulla pressione

Gli effetti benefici degli omega 3, acidi grassi polinsaturi, sulla salute sono stati ormai ampiamente dimostrati. L’ultima ricerca in tal senso arriva dal Canada e sottolinea come l’inserimento nella dieta quotidiana di 3 grammi di omega 3 potrebbe abbassare le pressione arteriosa.

I ricercatori hanno confrontato la bellezza di più di 70 studi sul rapporto tra pressione e omega 3. Il tutto basato su una banca dati di circa 5mila individui. I risultati di queste analisi incrociate sono molto interessanti. Sembra infatti che chi consuma circa 3 grammi di acidi grassi polinsaturi riesca ad abbassare i valori massimi e minimi della pressione di 2 punti.

Calo addirittura più marcato per chi soffre di ipertensione. Per questi individui il consumo porterebbe a una diminuzione dei valori di circa 4,5 punti.

E ora che abbiamo scoperto i benefici degli omega 3 sulla pressione non ci resta che capire in quali alimenti di stagione trovarli.

Potrebbero bastare 3 grammi al giorno di questa sostanza per abbassare la pressione ed ecco i cibi di stagione in cui possiamo trovarla

Prima di capire come integrare gli omega 3 nella dieta estiva è fondamentale una premessa. Anche se si tratta di sostanze benefiche non dobbiamo mai eccedere con le dosi e puntare su diete fai da te. L’eccesso è rischioso quanto la carenza e per questo motivo dovremmo sempre farci seguire da un nutrizionista esperto.

Tra i cibi più ricchi di omega 3 ci sono moltissimi pesci dei nostri mari. A giugno abbiamo a disposizione prelibatezze come lo sgombro, le sardine e le orate.

Se non amiamo il pesce niente paura. Anche moltissimi vegetali a foglia verde come la lattuga e la rucola ne contengono ottime quantità. Idem per la frutta di stagione. Buone fonti di omega 3 sono le ciliegie, l’avocado, le fragole e i mirtilli.

