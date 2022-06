In ogni regime alimentare sano ed equilibrato che si rispetti un ruolo di primo piano spetta alla frutta. La frutta è fondamentale per fare scorta di vitamine, minerali e antiossidanti. In più, soprattutto in estate, contribuisce spesso a dissetarci e a reintegrare i liquidi. Non tutti i frutti, però, sono uguali. Il consumo eccessivo di alcuni di essi, per quanto sani, potrebbe rivelarsi controproducente se siamo a dieta e stiamo cercando di dimagrire. Quindi ecco quale frutta estiva dovremmo mangiare per affrontare senza problemi la prova costume. Ma soprattutto quale evitare perché più ricca di zuccheri e calorie.

La frutta da trattare con grande attenzione

Prima di scoprire quale tipo di frutta potrebbe influire sul peso forma è fondamentale una precisazione. É soltanto il consumo eccessivo e incontrollato a poter causare problemi. Mangiare frutta con moderazione, magari seguendo i consigli del medico o del nutrizionista, è sempre un ottimo affare per la salute.

Tra i frutti che dovremmo comunque trattare con attenzione rientrano di diritto quelli secchi come mandorle e nocciole. Questo perché sono ricchissimi di calorie e fibre, sostanze che potrebbero causare problemi se siamo sovrappeso o soffriamo di problemi intestinali. In questo caso i medici consigliano un massimo di 15 grammi al giorno.

Tra gli alimenti più propriamente estivi, che compaiono nei supermercati in questo periodo, dovremmo moderare il consumo di cocco, avocado e banana. Se da un lato sono preziosi alleati per la salute, dall’altro sono ricchi di calorie e zuccheri. Evitiamo sempre di esagerare con le porzioni giornaliere.

Ecco quale frutta estiva dovremmo mangiare e quale evitare se vogliamo davvero dimagrire prima di affrontare la prova costume

Per nostra fortuna tra i frutti meno calorici e zuccherini rientrano moltissimi degli alimenti tipici di giugno e luglio. Le fragole e le ciliegie sono particolarmente indicate e possiamo utilizzarli senza troppi sensi di colpa per preparare fantastici dessert. Così come le albicocche che contengono appena 42 calorie ogni 100 grammi.

Molto indicati anche il cocomero e il melone. Il primo conta appena 16 calorie per 100 grammi ed è composto principalmente da acqua. Il secondo ne conta 34. Entrambi, però, vanno trattati con moderazione se abbiamo problemi di colon irritabile perché potrebbero aggravare i sintomi.

Decisamente “magri” e poveri di calorie anche i frutti di bosco, particolarmente indicati per fare scorta di antiossidanti.

In ogni caso sono due le indicazioni fondamentali da seguire. La prima è non esagerare mai con le quantità, anche se si tratta di alimenti sanissimi. La seconda è quella di variare il più possibile. Ogni frutto ha proprietà e caratteristiche diverse e tutte potrebbero rivelarsi utilissime per la salute.

