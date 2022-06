Ci sono eventualità sgradevoli che spesso si verificano proprio quando siamo lontani da casa. È bene quindi, esser pronti ad ogni eventualità anche per quanto riguarda la nostra situazione dentale. Quando si è in vacanza si tende a trasgredire e scordandoci di avere delle capsule dentali addentiamo bruschette, pizze o panini croccanti. Può capitare che una capsula si stacchi proprio mentre siamo in vacanza. Lo stesso può capitare ad un impianto dentale quando iniziamo a sentire dolere la gengiva soprastante. In questo articolo vedremo cosa fare in ognuna di queste evenienze.

Ecco cosa dovremmo fare se in vacanza cade e si stacca una capsula dentale o abbiamo mal di denti con problemi ad un impianto

Dapprima vedremo come risolvere l’emergenza di una caduta di una capsula. Recuperare la capsula e far in modo di non ingoiarla. Pulire attentamente con lo spazzolino il perno e la capsula. Dopo aver asciugato entrambi con della garza sterile, potremmo fissare la capsula provvisoriamente. Molti utilizzano le paste adesive per le dentiere ma in farmacia sono disponibili degli stucchi in kit che sono studiati ad hoc. In questo set d’emergenza ci sono anche degli attrezzi del mestiere in miniatura per spalmare lo stucco. Con questi prodotti si ottiene un fissaggio semiduraturo. Al contempo si minimizza il rischio di rompere la capsula quando il dentista la dovrà staccare per saldarla in modo professionale. Ricordiamoci che il prima possibile occorrerà rivolgersi ad uno studio dentistico per una soluzione definitiva e più sicura del problema.

Problemi agli impianti

A volte capita che si verifichino infiammazioni gengivali in corrispondenza degli impianti dentali. Tali disagi, ad esempio, potrebbero essere evitati con una corretta manutenzione e pulizia degli impianti. Nel caso però si presentasse mal di denti o forte infiammazione dovremo recarci presso una struttura odontoiatrica del posto. Non possiamo affidarci al fai da te. Diviene quindi fondamentale portare sempre con sé un documento “d’identità” dell’impianto. Questo documento, che si chiama passaporto dentale, viene solitamente fornito dal dentista al momento in cui termina il lavoro di implantologia ma non è obbligatorio. È però molto importante perché contiene tutte le informazioni riguardanti il nostro impianto. Fra queste annoveriamo lunghezza, diametro e i materiali dell’impianto. Queste informazioni saranno fondamentali per il dentista che dovrà metter mano all’impianto.

Pertanto ecco cosa dovremmo fare se in vacanza, ci dovessimo imbattere in sgradevoli situazioni.

Lettura consigliata

Ecco come avere denti bianchi fai da te con questo ingrediente che tutti abbiamo in cucina e usiamo per insaporire il pesce