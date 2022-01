In un momento dove i mercati azionari vivono una temporanea fase di debolezza, ci sono alcune materie prime, già segnalate nelle scorse settimane, che continuano a salire di diversi punti percentuali.

Ci riferiamo alle recenti raccomandazioni del nostro Ufficio Studi espresse su argento, cacao, palladio, rame, materie prime che iniziano a evidenziare interessanti impulsi rialzisti di medio lungo periodo.

Su tutte, si evidenzia il forte rialzo in poche settimane di ben oltre il 10% del palladio.

Durante il mese di giugno dello scorso anno, abbiamo raccomandato l’acquisto del Natural gas, in quanto si erano formati swing che evidenziavano una elevata possibilità che il minimo pluriennale poteva essere stato lasciato alle spalle.

Dopo il rialzo di alcuni mesi e il successivo ritracciamento, ora potrebbe essere partito un nuovo impulso rialzista.

Procediamo per gradi.

La materia prima ha chiuso la giornata di contrattazione del giorno 28 gennaio al prezzo di 4,639, in rialzo di oltre il 8%. Nel corso dell’anno 2021, ha segnato il minimo a 2,607 ed il massimo a 6,38.

Da inizio anno, è salita del 30% circa. Cosa attendere da ora in poi? Il nostro parere continua a rimanere inalterato e a favore di ulteriori rialzi di medio lungo termine

Di seguito la nostra strategia di investimento.

Potrebbe essere partito un nuovo impulso rialzista per il Natural Gas

Previsioni in ottica 1/6 mesi

Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale inferiore ai 3,623, la tendenza continuerà a essere al rialzo con obiettivo a 6,04. Supporto di breve termine a 3,99. Resistenza invece a 5,238.

Previsioni in ottica 12/18 mesi

Fino a quando non si assisterà a una chiusura mensile inferiore ai 3,48, la tendenza continuerà a essere al rialzo con obiettivo a 10,166.

I livelli appena indicati possono essere utilizzati anche per chi volesse comprare ai livelli attuali o da chi ha investimenti in essere di breve e medio lungo termine sulla materia prima.

Si procederà per step e di volta in volta e in base ai prezzi che si formeranno si aggiusterà il tiro.