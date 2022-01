Abbiamo visto che nel 2022 probabilmente il toro per i mercati azionari uscirà dal recinto dopo giugno e per quanto riguarda le materie prime stiamo indicando quali possano essere le opportunità da cogliere. Ad esempio abbiamo analizzato che lo zucchero potrebbe essere la materia prima sulla quale puntare nel 2022, mentre oggi pubblichiamo un’altra raccomandazione dl nostro ufficio Studi: il rialzo del rame potrebbe continuare per tutto il 2022 e oltre.

Procediamo per gradi e ricapitoliamo le strategie in corso.

Al prezzo di 2,8660 del 12 agosto 2020, il nostro Ufficio Studi aveva spiegato perchè era il momento opportuno per comprare rame.

Cosa è successo da quel momento in poi?

Il rame ha chiuso la giornata di contrattazione del 31 dicembre al prezzo di 4,4635 in rialzo dell’1,62% rispetto alla seduta precedente.

Nel 2021, la materia prima ha segnato il minimo a 3,5141 e il massimo a 4,9040.

Cosa attendere da ora in poi?

Il rialzo del rame potrebbe continuare per tutto il 2022 e oltre

Il 2020 ha visto partire al rialzo i prezzi e da quel momento la tendenza di lungo termine ha girato al rialzo. Fino a quando durerà questo movimento?

Come potrebbe essere il 2022?

Ecco le nostre previsioni:

area di minimo 4,21/4,55

area di massimo 5,54/6,02

Qual è il movimento atteso?

Fase laterale ribassista nel primo trimestre e in questi mesi si dovrebbe formare il minimo annuale in area 4,21/4,55. La probabilità è del 72% che questo minimo possa formarsi a gennaio.

La nostra strategia di investimento è pertanto la seguente:

per tutti coloro che mantengono delle posizioni di lungo termine, alzare lo stop loss a 3,97 dal precedente di 3,86 con obiettivo a 12 mesi in area

5,54/6,02.

Strategia di breve termine

Il supporto di breve termine è il seguente: chiusura settimanale superiore a 4,1196. Riteniamo difficile che nei prossimi mesi si vada sotto 4,1196 e poi sotto 3,97.

Abbiamo appena indicato i livelli operativi che potrebbe prendere in considerazione che volesse investire sulla materia prima e poi di volta in volta si aggiusterà il tiro.