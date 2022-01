Il nostro Ufficio Studi al prezzo di 19,508 del luglio 2020 ha espresso il giudizio Strong Buy Long term sull’argento.

Da quel momento in poi, i prezzi erano saliti di circa il 50% raggiungendo il livello prima di 30,30 e poi 30,48. Da questo livello, toccato nel mese di febbraio 2021, è iniziata una fase ribassista fino al prezzo di 21,41 del dicembre dello scorso anno.

Cosa attendere da ora in poi? Questa è la raccomandazione odierna del nostro Ufficio Studi: previsto un rialzo per l’argento fino al 30% nei prossimi 12 mesi.

Spieghiamo i motivi e procediamo per gradi.

L’argento ha chiuso la giornata di contrattazione del 14 gennaio a 22,918, in ribasso dell’1,05% rispetto alla seduta precedente. Nel corso del 2021, la materia prima ha segnato il minimo a 21,41 e il massimo a 30,485.

Cosa attendere per le prossime settimane e mesi? Potrebbe essere stato già archiviato il ribasso ulteriore proiettato nel mese di settembre del 2021? Da ora in poi quale indicazione operativa e quali strategie di trading si possono applicare?

Previsto un rialzo per l’argento fino al 30% nei prossimi 12 mesi

Quali sono le nostre previsioni per il 2022?

area di minimo attesa 21,41/23,38

area di massimo attesa 29,87/30,48.

Questa proiezione rimarrà valida fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale e poi mensile inferiore ai 21,41.

Strategia di investimento

Proprio questo valore è basilare per la tendenza delle prossime settimane.

Infatti, questo prezzo è stato toccato 2 volte, la prima a settembre e poi a dicembre dello scorso anno.

Alcuni oscillatori proprietari, indicano una elevata probabilità che si possa essere formato un doppio minimo. Fino a quando non si formerà una chiusra giornaliera e poi settimanale inferiore ai 21,94, il primo obiettivo sarà posto in area 25,39. Questo sarebbe l’obiettivo primo del doppio minimo. Al superamento e tenuta di questo livello, il successivo obiettivo del doppio minimo sarebbe posto in area 29,50.

Si procederà per step e di volta in volta si aggiusterà il tiro.