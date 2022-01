Tenere puliti i vetri e gli specchi sembra una lotta senza fine in cui non usciamo mai vincitori. Appena rimuoviamo la polvere, questa sembra depositarsi nuovamente all’istante. E così i nostri vetri risultano sporchi anche quando li abbiamo appena lavati. Questo fenomeno è particolarmente fastidioso quando si tratta di oggetti in bella vista, come mensole o tavolini di vetro e lampadari.

Ma in realtà abbiamo un asso nella manica che molti non conoscono per combattere definitivamente l’odiata polvere e farla stare alla larga da vetri e specchi. Vediamo quale.

Utilizziamo gli strumenti giusti

Prima di tutto per combattere la polvere è necessario utilizzare gli strumenti giusti. Diciamo addio agli stracci e alle spugne. La nostra arma per evitare che la polvere si depositi immediatamente dove abbiamo appena pulito è utilizzare un panno di microfibra. Il panno in microfibra crea infatti una sorta di campo elettrostatico che attira la polvere e le impedisce di tornare immediatamente a depositarsi dove abbiamo appena pulito. Ma da solo non basta. C’è un prodotto che troviamo nel nostro bagno che è una vera arma segreta contro la polvere. Ne bastano poche gocce per dire addio all’odiata nemica. Vediamo di che cosa si tratta.

Non prodotti specifici o trucchetti per far sparire la polvere da specchi e lampadari, basta questo strumento che abbiamo in bagno

Ma di quale prodotto stiamo parlando? Semplicissimo: si tratta dell’ammorbidente. Sì, parliamo proprio dell’ammorbidente che utilizziamo di norma per i vestiti. L’ammorbidente, infatti, crea una sorta di patina respingi-polvere sulle superfici e impedisce ai minuscoli granelli di depositarsi su vetri e specchi. Inoltre, non danneggia le superfici ed è invisibile. Si tratta quindi di una soluzione ideale se vogliamo scacciare la polvere una volta per tutte da vetri, specchi e lampadari. Quindi, non prodotti specifici o trucchetti, basta usare l’ammorbidente.

Alcuni accorgimenti per utilizzarlo al meglio

La prima regola per usare l’ammorbidente contro la polvere è di diluirlo sempre. Non usiamolo puro, ma emulsioniamo poche gocce di ammorbidente in un contenitore con spruzzino e spruzziamolo sulla superficie da trattare. Se ne usiamo troppo, infatti, potrebbe andare a creare una patina scivolosa sulla superficie del vetro, che non è quello che vogliamo. Spruzziamolo quindi con moderazione e usiamo sempre un panno in microfibra per distribuirlo bene sulla superficie.

Quando spolveriamo, è importante non tralasciare nessun punto della casa. Esiste un oggetto che è un vero ricettacolo di polvere. Non lo puliamo mai, ma ce l’abbiamo sempre sotto gli occhi.