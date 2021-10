Tutti sappiamo che esiste almeno un vino che possiamo abbinare al piatto che stiamo per mangiare. Infatti, le caratteristiche del cibo che cuciniamo possono trovare dei contrasti o delle affinità olfattive o funzionali con il vino. Ad esempio, una delle regole di base degli abbinamenti tra vini e cibi è il legame tra il sale e l’acidità.

Se abbiamo un piatto salato davanti a noi, dovremmo optare per un vino acido. In questo caso, l’equilibrio in bocca si raggiunge facilmente tramite un forte stimolo alla salivazione provocato dall’acidità del vino. Con i piatti dell’autunno la cosa si complica un po’.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Certo, alcuni ingredienti sono più facili da abbinare rispetto ad altri. Ad esempio, avremo un’esplosione di gusto e raffinatezza con questi vini perfetti per funghi e zucca. Per le castagne la questione si complica, la loro consistenza e il loro gusto non trova facilmente una sponda nel vino. Infatti, pochissimi sanno qual è il vino migliore da abbinare alle castagne e caldarroste

Le caratteristiche delle castagne

Le castagne sono molto farinose. La sensazione che ci provocano al palato è sicuramente una piacevole rotondità di gusto ma che a tratti può sfociare nella difficoltà a salivare. Di conseguenza, si possono trovare due linee di pensiero.

Ci sono gli amanti della leggerezza nel gusto e quindi coloro che vorranno orientarsi verso vini beverini. In sostanza, si tratta di vini che riescono a pulire la bocca dalla sensazione di pesantezza data dalla farinosità delle castagne. In secondo luogo invece, troveremo gli amanti dei vini tannici, che vorranno equilibrare questa farinosità con un altro e ulteriore gusto molto intenso.

I vini perfetti per le caldarroste

Per le caldarroste non ci sono proprio dubbi. Si consigliano infatti dei vini molto giovani, dei novelli insomma. Se riusciamo a trovare anche delle barbere vivaci, ovvero con le bollicine, sarebbe la perfezione. Il gusto che tende all’amaro delle castagne passate sul fuoco si compensa e si perfeziona proprio con la leggerezza del barbera vivace.

Pochissimi sanno qual è il vino migliore da abbinare alle castagne e caldarroste

Un altro vino perfetto per le castagne è sicuramente la Bonarda. Tipica dell’Oltrepò pavese, è un vino meno intenso della barbera ma che presenta un’amabilità al palato che è indicata proprio per chi ama la raffinatezza e l’eleganza.

Infine, non possiamo non consigliare un buon Lambrusco emiliano. Per una domenica pomeriggio in famiglia o con gli amici si tratta proprio della soluzione migliore.

Approfondimento

Figurone garantito con questo vino economico che molti evitano di comprare.