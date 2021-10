La saggezza popolare ci ha lasciato in eredità alcuni proverbi che facilmente dimenticheremo. Una mela al giorno che leva il medico di torno è spesso un argomento della nostra Redazione. Una mela al giorno è eccezionale ma pochi sanno cosa fanno 2 alla nostra salute giusto per ricordarcelo. Ma un altro detto popolare sosterrebbe che la risata farebbe meglio di una medicina. Qui, obiettivamente per quanto faccia bene ridere, la cosa diventa più complicata. Soprattutto se siamo colti da un fortissimo mal di testa, dall’influenza o dal mal di gola. Ma, se è vero che la risata varrebbe più delle medicine questo film su Netflix ci farà sbellicare. Prepariamoci a una commedia d’altri tempi, protagoniste due attrici davvero bravissime che ci faranno passare una serata all’insegna dell’allegria.

94 minuti di spasso

La trama non sarà sicuramente la più originale, ma le due attrici in questione, Anne Hathaway e Rebel Wilson sono davvero straordinarie e capaci di far ridere. Senza svelare la trama del film, The Hustle, titolo originale, è un susseguirsi di situazioni comiche davvero gustosissime. Come accade spesso, il titolo viene tradotto un po’ liberamente. Infatti, letteralmente la parola inglese “hustle” sta a indicare un’attività febbrile in campo lavorativo. Potremmo anche definirlo come il classico “impegno lavorativo”. Ma la sua accezione negativa potrebbe essere tradotta anche con caos e baraonda. E in effetti è quello che combinano le due ragazze, creando “casini” uno dopo l’altro. Considerando comunque che truffare è il loro lavoro.

Se è vero che la risata varrebbe più delle medicine questo film su Netflix ci farà sbellicare

Una regia giovane e spumeggiante, quella di Chris Addison e due interpreti così diverse, eppure così splendidamente amalgamate. Da una parte l’aristocratica premio Oscar Anne Hathaway che rappresenta tutto l’inganno al femminile dotato di sex appeal. Dalla Cat woman di Batman trasporta in questa pellicola tutto il suo fascino e il suo stile. Dall’altra parte Rebel Wilson il cui nome si cala perfettamente nel suo ruolo cinematografico. L’attrice australiana ci farà morire dal ridere con tutte le sue battute e i suoi sketch. Da vedere e rivedere la parte in cui inizia il tirocinio e l’allenamento per diventare una truffatrice di milionari.

Curioso come in patria questa attrice davvero polivalente, visto che si occupa anche di teatro, sia una testimonial delle diete per perdere peso.

A fare da sfondo alla vicenda i bellissimi paesaggi della Costa Azzurra, tra insenature, litorali e ville da mille e una notte. E, a proposito di film da non perdere, prenotiamo la super visione del 12 novembre come consigliamo nell’approfondimento.

