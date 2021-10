Una delle immagini più belle tra le mura domestiche è spesso quella del marito che torna a casa con le borse della spesa. Noi maschietti infatti siamo decisamente bravi a scegliere cibi e alimenti per cucinare. Un po’ meno nell’acquisto dei prodotti per la casa. D’altronde, nella maggior parte dei casi non abbiamo la tradizione diretta di mamme e nonne che ci hanno insegnato i trucchetti del mestiere. E, senza nulla togliere ai meriti del sesso maschile, potrebbe essere colpa nostra e non dei prodotti che usiamo se il pavimento non viene pulito. Se, quindi abbiamo fatto il pieno di prodotti detergenti al supermercato, potrebbe non bastare. Vediamo il perché in questo articolo della nostra Redazione.

Quasi 10.000 batteri sui nostri pavimenti

Il pavimento di casa è per forza una delle superfici meno pulite della casa. Nonostante sforzi e pulizie quotidiane, secondo gli esperti, sul pavimento circolano quasi 10.000 batteri. Non sono tutti nocivi, ma la cifra è davvero importante. E attenzione che, in caso di presenza degli animali domestici, il numero potrebbe aumentare. Ecco allora che diventa davvero importante mantenere le superfici di casa più pulite possibile.

Potrebbe essere colpa nostra e non dei prodotti che usiamo se il pavimento non viene pulito

Come dicevamo sopra, possiamo anche comperare tutti i prodotti a disposizione, anche quelli più costosi, ma potremmo vanificare la nostra spesa. Questo, perché, dovremmo tutte le volte che puliamo il pavimento, passare prima un panno antistatico. La polvere, infatti si annida in ogni dove nella nostra casa. Lasciarla sul pavimento, passando direttamente i detergenti, solitamente significa lasciare gli aloni. Con relative arrabbiature di chi sente di aver sprecato tempi e sforzi. E non pensiamo che i sistemi naturali possano servire a qualcosa in più. Eccezion fatta per l’acqua calda che su certe superfici, attirerebbe la polvere a sé. A tal proposito, suggeriamo la fecola di patate come rimedio per la pulizia delle vie di fuga delle piastrelle di casa.

La polvere si annida anche dove non pensiamo

Facciamo un esempio pratico di quello che stiamo dicendo. Stiamo pulendo il pavimento della cucina. Sotto al tavolo e vicino alle sedie si nasconde la polvere. Negli angoli dei mobili e delle porte si nasconde la polvere. Una volta che avremo pulito e igienizzato il pavimento, ma lasciato questa polvere intatta, ecco che si espanderà sulle nostre superfici appena trattate. Non solo aspirapolvere, ma anche panni antistatici che la cattureranno, permettendoci di non impazzire nelle pulizie di casa.

