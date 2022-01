Terminate feste e vacanze, siamo tornati alla dura realtà quotidiana. Sveglia all’alba, colazione veloce e via a portare figli o nipoti a scuola. Eccoci nuovamente al lavoro o a sbrigare le faccende domestiche, ricominciando con la solita routine. Un occhio ai nostri oroscopi e un altro alle ricette della nostra Redazione. Per rompere la monotonia quotidiana. Il tempo potrebbe essere dunque tiranno, come si dice, ma le bocche da sfamare pretendono il loro obolo. Alle volte quando cuciniamo, sembra di vedere il nido coi passerotti che aprono il becco e chiedono da mangiare. A casa non siamo tanto lontani da questa situazione. Soprattutto a cena quando ci siamo tutti, la fame è tanta e magari il pranzo è stato veloce o addirittura nullo. Pochissimi minuti per prepararla ma tante vitamine e sapore da leccarsi i baffi in questa pasta sprint protagonista del 2022.

Pronti e via con la nostra pasta sprint

Semplicemente squisito questo piatto di pasta veloce ed economico che sta conquistando tutti e che avevamo visto poco prima delle feste. La nostra ricetta odierna prevede invece:

400 grammi di pasta lunga come spaghetti o linguine;

1 pomodoro abbastanza grande;

olive verdi o nere, non importa quali. Facciamo con quelle che abbiamo in casa;

un paio di spicchi d’aglio;

prezzemolo;

1 rametto di rosmarino;

olio evo;

peperoncino;

capperi;

formaggio grattugiato.

Pochissimi minuti per prepararla ma tante vitamine e sapore da leccarsi i baffi in questa pasta sprint protagonista del 2022

Come abbiamo visto dagli ingredienti, i tempi di preparazione sono davvero velocissimi. Limitiamoci a:

mettere sul fuoco la pasta con tanta acqua, data la presenza di pasta lunga;

prepariamo un soffritto sprint tagliando a cubetti il pomodoro e rosolandolo con aglio, rosmarino, prezzemolo e del peperoncino. Intero o polverizzato;

aggiungiamo in corsa le olive e i capperi, che avremo precedentemente privato della salamoia, lavandoli per bene. Abituati a usarli spesso in cucina, ma senza sapere magari i loro nutrienti benefici;

facciamo saltare per un paio di minuti;

scoliamo la pasta al dente e versiamola in una padella in cui la faremo saltare col sugo;

mettiamo in una pirofila per la pasta e spolveriamo di formaggio grattugiato abbondante.

Se, invece, nel fine settimana abbiamo voglia di preparare il pane in casa, ecco un’idea veloce nel nostro approfondimento.

Approfondimento

Ha un nome così romantico questo pane senza carboidrati semplice e gustoso da preparare anche in casa