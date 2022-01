Forse la zucca è l’ortaggio più rappresentativo della stagione a cavallo tra autunno e inverno e le varietà disponibili sono davvero moltissime. Ne esistono specie più dolci, altre più carnose, altre ancora più farinose ma tutte squisitamente irresistibili.

Grazie alla sua versatilità, spesso la zucca viene impiegata per realizzare salse e condimenti per i primi piatti come la pasta o il risotto, o magari per realizzare la classica vellutata.

Tuttavia, se non vogliamo usarla per pasta e risotti ecco come cucinare la zucca come contorno in modo semplice e davvero delizioso.

Morbida e avvolgente

Se abbiamo in programma di preparare un succulento arrosto ma non sappiamo come accompagnarlo, il purè di zucca è sempre un’ottima opzione. La preparazione è molto simile a quella del purè di patate. Cominciamo con il prendere la zucca e rimuovere la buccia e i semi interni. Successivamente la zucca dovrà essere tagliata a cubetti e messa in una casseruola insieme a delle patate, anche esse tagliate a cubetti. Un ottimo accostamento è quello con le patate rosse, ma possiamo comodamente usare il tipo di patate che abbiamo in casa. Le proporzioni sono 1 a 2, quindi le patate da usare corrispondono alla metà del peso della zucca.

Quando zucca e patate saranno in casseruola tostiamole qualche secondo per poi coprirle con acqua calda e lasciamo cuocere per circa 40 minuti.

Al termine della cottura, trasferiamo patate e zucca in un contenitore e con l’aiuto di una frusta cominciamo ad amalgamare il composto.

Quando il purè comincerà a prendere forma aggiungeremo anche del latte intero scaldato e, per conferire maggior avvolgenza, possiamo aggiungere del formaggio come parmigiano o pecorino. Continuiamo a mischiare con la frusta fino a far sparire i grumi e a raggiungere la consistenza desiderata per terminare correggendo di sale e di pepe.

Il purè di zucca sta benissimo in accompagnamento con secondi di carne di maiale o di manzo, ma anche con carni più delicate come le bianche o il pesce.

In base alla portata possiamo scegliere di aromatizzare il nostro purè di zucca come vogliamo, anche se, un abbinamento eccezionale e quello con il timo.

Una volta realizzato il purè può essere conservato in un contenitore chiuso dentro al frigorifero o in alternativa è possibile congelarlo.

