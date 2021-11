Abbiamo recentemente visto che secondo i dati di vendita, l’Italia si conferma in vetta alla classifica mondiale dei consumatori di pasta. Non c’era da stupirsi, visto che, con la pizza, è il nostro piatto nazionale. Sappiamo bene come gli italiani, anche senza tempo, si ritagliano quei 10 minuti per mettere sul fuoco un piatto di pasta. Per nostra fortuna siamo ancora lontani dalla dipendenza da microonde e dai cibi precotti. E proprio nell’ottica di una ricetta rapida, semplicemente squisito questo piatto di pasta veloce ed economico che sta conquistando tutti. Se ci è piaciuto non la solita pasta ma una ricetta saporita per chi ha poco tempo e ancor meno voglia di cucinare, allora gradiremo anche questo suggerimento.

Una delle verdure più amate dagli italiani

Protagonista della nostra ricetta è la melanzana, una delle verdure più amate e utilizzate nel nostro Paese. Sono genuine e salutari. Le abbineremo alle linguine, o, ai bucatini, per un piatto insolito, spartano, ma particolarmente saporito. Ecco la nostra ricetta per quattro persone:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

400 grammi di linguine o bucatini;

2 melanzane mediamente grandi;

un paio di pomodori, o, una decina di cirietti;

aglio;

olio extravergine di oliva;

formaggio grattugiato;

sale e pepe;

prezzemolo.

Semplicemente squisito questo piatto di pasta veloce ed economico che sta conquistando tutti

Una ricetta di per sé abbastanza veloce, che diventa velocissima, se le melanzane sono già pronte. Poniamo però il caso di preferire le melanzane fresche, seguendo quindi questa preparazione:

dopo averle lavate per bene, tagliamo le melanzane in fettine sottili, dividendole per 4 e cospargendole di sale per eliminare l’acqua;

mettiamo a bollire la pasta in acqua abbondante e salata;

nel frattempo, creiamo un soffritto con aglio, olio e i nostri pomodori, tagliati a pezzettini, regolando di sale e pepe;

soffriggiamo le melanzane in una padella con l’olio, ma scolandole per bene e girandole nella carta assorbente;

nella pentola dei pomodori, uniamo dell’aglio, un po’ di prezzemolo e regoliamo di sale e pepe;

uniamo quindi metà delle nostre melanzane;

scoliamo la pasta, mantenendola rigorosamente al dente e facciamola saltare col doppio sugo di pomodori e melanzane;

decoriamo con il formaggio grattugiato e la parte rimasta delle melanzane.

Approfondimento

Per rendere sublime il primo di pasta più povero ma saporito della nostra cucina, bastano un piccolo accorgimento e un’azione semplicissima