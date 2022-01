Dopo circa 2 anni di emergenza Covid 19, siamo diventati dei professionisti nel fare pizza, pane, focaccia e torte. Ognuno magari ha il suo modo unico per fare la focaccia, ma alla fine sempre focaccia è. Tranne, però, quando non avviene la lievitazione. Infatti, ci sono alcuni casi in cui il nostro cibo non si gonfia. Se pane, pizza e focaccia non lievitano ecco dove potrebbe essere l’errore che spesso facciamo quando accade ciò. Perché spesso diamo per scontata la lievitazione mettendo il lievito. Che poi può essere quello in polvere oppure il panetto o ancora quello madre. Ma in realtà, nonostante la presenza del lievito, a volte la nostra focaccia rimane bella piatta e non si gonfia. Ma come mai? Cos’è che stiamo sbagliando?

Di errori in cucina se ne commettono sempre tanti, soprattutto quando non si è degli chef. Alla fine possiamo essere anche bravi, ma non è il nostro mestiere e quindi degli errori ci possono stare. Comunque riusciamo sempre a rimediare e portiamo a casa la nostra opera. Ma quando il problema è la lievitazione cosa facciamo? Perché qui c’è poco da rimediare, o abbiamo una focaccia alta oppure no. E quindi vediamo un pochino quali sono gli errori che spesso si compiono involontariamente.

Gli errori involontari che non permettono la lievitazione

Uno dei principali errori, che possiamo riscontrare, è legato ai liquidi. Infatti per fare l’impasto è necessario aggiungere acqua e a volte anche latte. Ma i liquidi devono essere a temperatura ambiente. Se sono freddi, da frigo quindi, bloccano la lievitazione, se invece sono caldi andranno a distruggere i batteri del lievito. Quindi usiamo sempre liquidi a temperatura ambiente. Se usiamo il latte, tiriamolo fuori dal frigo circa 15 minuti prima di usarlo. Lo stesso vale per l’acqua, anche se parliamo di quella del rubinetto.

Come capire se l’impasto che abbiamo fatto è lievitato

Un altro errore è quello di mettere nel forno un impasto che sembra lievitato, ma che in realtà non lo è. Quindi prima di cuocere un cibo, accertiamoci che l’impasto sia lievitato del tutto. Per capirlo usiamo un trucco della nonna. Ovvero con un dito premiamo al lato dell’impasto, andando a fare pressione e lasciando una specie di fossetta. Se l’impasto torna indietro, allora significa che non è ancora del tutto lievitato e dobbiamo aspettare.

