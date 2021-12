Pochissimi la comprano ma questa carne tenerissima e pregiata vale oro per la nostra salute

È fondamentale prendersi cura della propria salute mantenendo una dieta sana ed equilibrata, abbondando con il consumo di frutta e verdura.

In questo periodo, inoltre, molti di noi sono alle prese con raffreddori e malanni di stagione che è importante cercare di prevenire e contrastare.

Non tutti sanno che per fare scorta di vitamine e per rafforzare il sistema immunitario basterebbe questo gustosissimo ortaggio tipico della stagione invernale.

È bene non dimenticare l’importanza di fare attività fisica per avere dei benefici non solo fisici ma anche mentali.

Spesso ci sentiamo ripetere quanto sia importante introdurre il pesce nella nostra alimentazione, per via delle sue straordinarie proprietà.

Per esempio, potremmo alternare il merluzzo con l’insospettabile pesce che costa pochissimo ed è perfetto per pressione e colesterolo alto.

Per gli amanti della carne è bene sapere che, nelle giuste proporzioni, anche questa potrebbe avere dei benefici per il nostro organismo.

In questo articolo parleremo della carne di manzo Kobe, chiamato così proprio perché la sua città di origine è proprio Kobe, collocata precisamente sull’isola di Honshu.

Questo tipo di carne bovina viene considerata una delle più pregiate che si possano trovare in tutto il mondo.

Oltre ad essere riconosciuta per il suo prestigio, molti non sanno che contiene anche proteine di qualità elevata (circa 22 g per 115 g di prodotto).

Non solo, infatti questa carne contiene anche del ferro facilmente assimilabile, importante per contrastare le anemie.

È importante sapere che se vorremo preservare sia il suo sapore che le sue incredibili proprietà dovremo consumarla al sangue.

La carne di manzo Kobe però conterrebbe più grassi rispetto a quella proveniente da altre razze bovine e, proprio per questo, è particolarmente gustosa.

Per questo non bisogna esagerare con il suo consumo, anche perché è fonte di colesterolo, per cui sta a noi regolarci sulle quantità.

Pochissimi la comprano ma questa carne tenerissima e pregiata vale oro per la nostra salute, in particolare per chi è anemico.

Maggiori informazioni

Questa carne è caratterizzata dalla presenza di venature di grasso proprio all’interno del tessuto muscolare e la consistenza della sua carne è particolarmente tenera.

È nota per il suo sapore particolarmente dolce, apprezzabile anche se consumata una volta raffreddata, conservando anche la sua morbidezza.

L’unica nota dolente è il prezzo. Infatti è preferibile consumarla, per esempio, per una occasione speciale.

Approfondimento

