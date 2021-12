Il Natale è davvero dietro l’angolo e infatti molti sono già alle prese con regali (ecco 10 idee molto originali sotto i 10 euro), addobbi e decorazioni varie. Altri ancora stanno pensando a cosa cucinare per stupire gli ospiti al Cenone della Viglia e al Pranzo del 25 dicembre. Oltre a tutto ciò, è bene anche pensare alle mises da indossare nei giorni di festa. Tutte vogliamo apparire in gran forma, eleganti e alla moda.

Proprio per questo, gli Esperti del settore Moda & Beauty di ProiezionidiBorsa vogliono dare tanti consigli utili alle sue Lettrici. Quest’oggi ci concentreremo sulla manicure. In genere, le unghie natalizie sono laccate di un bel rosso Ferrari vivace, acceso e scintillante. Se si vuole essere davvero trendy, quest’anno le cose andranno un po’ diversamente rispetto al solito. Elegante, audace e glam lo smalto alla moda che sta spopolando tra vip sta bene a 20 e 60 anni.

La tendenza unghie per l’inverno 2022 è lo smalto blu, in tutte le sue sfumature e declinazioni. Basta navigare su Internet , sfogliare una rivista o fare un giro sui Social per notare che celebrities ed influencer, ormai da settimane, stanno sfoggiando impeccabili mani blu. Ci riferiamo a Jennifer Lopez, Selena Gomez e Bella Hadid, ad esempio.

La nuance indaco sulle unghie è elegante, ricercata e denota personalità perché dona un tocco deciso e al tempo stesso innovativo. Ma non solo, lo smalto blu sta bene a tutte le età. E inoltre, sebbene possa sembrare strano, questa particolare tinta è facile da portare perché si abbina a diverse tipologie di mani e molti tipi di unghie, per forma e lunghezza.

Spesso, poi, chi ha la carnagione molto chiara teme che i colori scuri come il nero o, per l’appunto, il blu, possano amplificare il pallore creando un “effetto Morticia”. Ma non c’è niente di più sbagliato, perché questa tonalità, sulla pelle diafana, crea un contrasto molto chic e sofisticato.

Consigli di stile e abbinamenti

Più scuro o più scintillante, lo smalto blu si abbina bene con tantissimi colori. Per questo non crea grossi problemi in fatto di abbinamento con l’abbigliamento. Sta divinamente bene con nero, bianco, beige e rosso, e si intona alla perfezione anche con i rosa e le varie gradazioni di arancione.

Cobalto, indaco, notte, oltremare, elettrico, di Persia, Klein… per qualunque tonalità di blu si opti, suggeriamo di dare qualche tocco di luce per le serate di festa, come Natale e Capodanno. Basterà applicare, magari su una o due unghie per ogni mano, punti luce, glitter dorati, fili d’argento o piccole stelline.

Significato psicologico del blu

Moda a parte, ricordiamo che il blu è il colore del mare e del cielo. Emana connotazioni positive, serene e rassicuranti. Non è un caso, infatti, che lo consiglino per dipingere le pareti della camera da letto.

Approfondimento

