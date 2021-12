Con l’arrivo di dicembre inizia quel periodo di fermento ed attività che ci avvicina alle vacanze natalizie. Tra vecchie amicizie e parenti da riabbracciare, però, bisogna mettersi all’opera. È bello infatti scambiarsi dei pensieri e dei doni che siano originali e personalizzati. L’ideale sarebbe di riuscire a farlo senza spendere e possibilmente riuscendo a ritagliare un po’ di tempo per noi. Su questo abbiamo recentemente parlato di un ottimo metodo per risparmiare tanto tempo in fila alla cassa. Inoltre ci sono alcune idee regalo che potrebbero farci fare un figurone, soprattutto a certi tipi di appassionati.

Tra le spese che dobbiamo considerare nel regalo, come se non bastassero le lunghe file, ci sono sicuramente i bigliettini. Spesso pensiamo che sia difficile e laborioso creare qualcosa di originale e colorato con i nostri mezzi. Eppure esiste una tecnica semplicissima che fa proprio al caso nostro. Potremmo allora dedicare non più di una mezz’oretta per creare in serie i bigliettini che dedicheremo ai nostri cari. Il risultato saranno biglietti originali, personali e coloratissimi. Sembra incredibile ma tutti possiamo creare biglietti natalizi personalizzati e originalissimi con pochi materiali in casa e risparmiando decine di euro.

Pochi materiali sovrapposti per un effetto scenico assicurato

La tecnica che ci viene in aiuto si chiama Scrapbooking. Consiste essenzialmente nel creare decorazioni su carta tramite la sovrapposizione di diversi materiali, strati e oggetti. Questo è finalizzato a creare una superfice varia, dotata di un effetto tridimensionale e dagli effetti grafici e cromatici originali. Ecco dunque che cosa serve ed un possibile esempio semplicissimo per creare un bigliettino natalizio colorato ed originale.

Sono pochi gli strumenti e i materiali necessari. Dei cartoncini, dei fogli di carta (meglio se spessi o di una fibra particolare), della colla (eventualmente una pinzatrice o del nastro adesivo scotch), nastrini e fogli colorati. Inoltre dei bottoni e delle foglioline di pungitopo, se volessimo aggiungere qualche dettaglio originale. Se poi abbiamo delle foto, delle immagini, o dei riferimenti ulteriori, possiamo ovviamente aggiungerli.

In particolare potremmo provare a ritagliare una base fatta con un cartoncino spesso o ondulato, come quelli che si trovano già nelle scatole o nelle confezioni. A questo potremmo sovrapporre il foglio di carta, che fungerà da campo principale e sarà di una grandezza leggermente inferiore a quella del cartone. Una volta ottenuta la base possiamo dare il via libera alla fantasia, decorando il bigliettino con tanti riferimenti natalizi e ghirigori. Ad esempio potremmo ritagliare tre profili di albero natalizio da tre riviste diverse e di colore e grandezza differente. Così facendo, potremmo incollarli uno sopra l’altro. Potremmo sennò utilizzare un nastrino colorato incollandolo a spirale, così da rendere l’idea di un albero dallo stile essenziale e sobrio.

Nulla ci vieta poi di incollare qualche fogliolina di pungitopo, di creare qualche effetto sfumato con la tempera di una matita, oppure di applicare un bordino con fiocchetto. Molto originale potrebbe essere lo spunto di disegnare un pupazzo di neve avente come occhi due bottoncini, oppure di creare una vera e propria ghirlanda di bottoncini.

Via libera poi al ritaglio di un piccolo spazio dove far passare un filo annodato per creare un effetto cordino. L’effetto che otterremo sarà quello di far capire alla persona cui il pensiero è rivolto che non abbiamo lasciato nulla al caso. Eviteremmo una spesa a cui spesso siamo costretti semplicemente per disorganizzazione. Se poi volessimo visitare il Regno di Babbo Natale, cioè un luogo in Italia dove trovare idee incredibili e colorate in un’esposizione al chiuso unica nel suo genere, ecco una dritta fondamentale.