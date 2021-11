Come spesso ci sentiamo ripetere, le vitamine sono fondamentali per il nostro benessere fisico ed è proprio per questo che non dovrebbero mai mancare nella nostra alimentazione.

Dovremmo sempre mantenere un’alimentazione sana ed equilibrata, abbinata a dell’attività fisica regolare che ci aiuti a mantenere in salute, oltre il fisico, anche la mente.

Inoltre, in questo periodo dell’anno per rafforzare il nostro sistema immunitario potrebbe essere utile questo frutto antiossidante ricco di vitamina C che molti non conoscono.

Ci sono tantissimi alimenti in questa stagione che potrebbero esserci d’aiuto, che oltre ad essere molto apprezzati per il loro sapore ci fanno anche bene.

Per fare scorta di vitamine e per rafforzare il sistema immunitario basterebbe questo gustosissimo ortaggio

Si tratta dei cavoletti di Bruxelles, tipici di questa stagione; infatti, a novembre cominciano a fare comparsa nei negozi per la gioia di molti.

Questi ortaggi contengono solo 40 calorie per 100 grammi di prodotto e potrebbe essere un ottimo aiuto per migliorare la nostra salute.

I cavoletti di Bruxelles sono ricchi di proprietà benefiche, contenendo vitamine e minerali come il potassio, preziosissimo per la nostra salute cardiovascolare.

Troveremo la vitamina C (85 mg per 100 grammi) ma anche quella A, B, K ed E: tutte quante importantissime per il nostro organismo.

È comunque importante sapere che per sfruttare e beneficiare al meglio delle sue incredibili proprietà dovremo cercare di non disperderle cucinandoli.

Infatti, sarebbe consigliabile non cuocerli troppo, possibilmente sbollentarli in acqua, altrimenti optare per una cottura al vapore.

Possiamo cucinare i cavoletti in diversi modi, potremo facilmente creare un contorno alternativo per un primo piatto come la pasta.

Altrimenti potremo abbinarlo a torte salate o come ingrediente gustoso di zuppe calde, protagoniste di questo periodo dell’anno.

Per esempio, potremo fare il pieno di antiossidanti con questa zuppa che ci scalderà il cuore durante le fredde giornate invernali, utilizzando però i broccoli.

Altre preparazioni

Chi vuole restare sempre leggero, consumando comunque un pasto nutriente, potrà gustarli abbinati a all’orzo lessato.

Se vogliamo aggiungere qualche ingrediente per garantirgli maggiore sapore potremo abbinare anche qualche pomodorino, della feta e alcune foglie di basilico.

