Mantenere un’alimentazione il più possibile sana ed equilibrata è fondamentale per la nostra salute.

Ricordiamo anche l’importanza dell’attività fisica sia per il nostro benessere fisico che per quello mentale, in quanto ci farà sentire meglio scaricando lo stress quotidiano.

Inoltre, anche la prevenzione gioca un ruolo importantissimo: sottoporsi ad analisi del sangue periodiche, per esempio, ci permetterà di verificare che i nostri valori siano tutti nella norma.

Non tutti sanno che sia la pressione che il colesterolo alti sono tra i fattori principali di rischio per lo sviluppo delle malattie cardiovascolari.

Alterniamo il merluzzo con l’insospettabile pesce che costa pochissimo ed è perfetto per pressione e colesterolo alto

Per prima cosa potrebbe essere utile sapere che aiuterebbe a ridurre il colesterolo e la pressione questo contorno buono da leccarsi i baffi.

Quindi, se siamo a corto di idee, sarà molto veloce e semplice prepararlo ed abbinarlo ad un bel piatto ricco di proteine ottimo per il nostro organismo.

Spesso ci sentiamo ripetere che il pesce è importantissimo per la nostra alimentazione, oltre ad essere delizioso.

A questo proposito, ce n’è uno in particolare che potrebbe essere indicato per chi soffre di pressione alta, aiutandoci a mantenerla nella norma.

Specifichiamo comunque che noi di ProiezionidiBorsa consigliamo sempre di consultare il proprio medico di base, che valuterà il quadro clinico specifico in base alle circostanze.

Si tratta della razza, che contiene solo 68 kcal per 100 grammi e 14,2 grammi di proteine, oltre a contenere preziosi sali minerali.

Questo pesce è generalmente economico, è apprezzato per le sue carni dal gusto delicato e si presta a diverse preparazioni culinarie.

Come, per esempio, questo pesce poco conosciuto che cucinato in questo modo ci lascerà con l’acquolina in bocca oltre ad essere un’ottima ricetta da portare a tavola.

Come cucinare questo pesce

Possiamo cucinare la razza sia sulla piastra che in padella, mentre per chi vuole fare uno strappo alla dieta è perfetta per essere impanata e fritta.

Altrimenti, potremmo anche preparare una deliziosa razza lessa che potremo usare come ingrediente principale per delle sfiziose polpette di pesce.

In questo caso potremmo anche abbinarle a questa irresistibile e gustosissima salsa che sorprenderà i nostri ospiti per la sua bontà.

Se dovesse avanzare, poi, potremo utilizzarlo per preparare del brodo per una succulenta zuppa di razza, perfetta per le serate invernali.