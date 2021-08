L’estate è ormai agli sgoccioli ed è questo il periodo giusto per raccogliere le nostre erbe aromatiche e conservarle durante l’inverno.

Il mese in arrivo è molto impegnativo per chi ha un orto o un giardino perché bisogna preparare e proteggere le piante in vista dell’inverno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Sono lavori faticosi ma ci riempiono di soddisfazione soprattutto quando vedremo i risultati del nostro duro lavoro.

Per quanto riguarda la raccolta va effettuata di prima mattina, evitando di strofinare le foglie per preservarne tutte le proprietà.

Pochissimi conoscono questo geniale trucco per conservare le erbe aromatiche in vista dell’inverno

Un metodo alternativo poco conosciuto per conservarle più a lungo è quello di trasformarle in condimenti come le classiche salse.

Per esempio, potremo creare un gustoso pesto di basilico o di salvia, oppure una squisita salsa verde attraverso l’utilizzo del prezzemolo che abbiamo in casa.

Possiamo trattarle a nostro piacimento per averle a disposizione durante i mesi più freddi dell’anno.

Per esempio, possiamo congelare pesto e salsa verde in stampi per il ghiaccio, così da avere dei dadi casalinghi ideali per insaporire le pietanze in cottura.

Altrimenti potremo utilizzare dei classici contenitori per il freezer e versare le nostre salse al loro interno, dovremo solo prelevarle all’occorrenza.

Per creare una base per minestroni e stufati, ideali per le giornate fredde invernali, possiamo usufruire proprio delle erbe aromatiche.

Basterà tritare delle erbe fresche a nostro piacimento e mescolarle con lo strutto in modo da formare delle piccole palline.

In pochi minuti avremo il nostro preparato invernale pronto, non resterà che congelarlo per poi usarlo quando vorremo preparare una gustosa pietanza aromatica.

Pochissimi conoscono questo geniale trucco per conservare le erbe aromatiche in vista dell’inverno, ma questo è il momento giusto per questo tipo di lavori.

Curiosità

Se conserviamo le erbe aromatiche in congelatore, si manterranno fresche per circa un anno.

Volendo, possiamo semplicemente tritarle e metterle nei classici sacchetti per il freezer.

Nel momento in cui dovremo utilizzare le nostre erbe congelate per cucinare, per preservare il loro aroma dovremo aggiungerle a fine cottura.

Se le vogliamo solamente utilizzarle come decorazione per i nostri piatti, optiamo quelle con dei rametti come rosmarino, timo e alloro.

Dovremo solo disporli interi in congelatore per mantenere la loro forma intatta, mentre potremo legare i mazzetti di erbe e congelarli interi.

Approfondimento

Ecco le 3 piante aromatiche più facili da coltivare e che sono adatte proprio a tutti