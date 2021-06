La farina è uno degli ingredienti più utilizzati in casa, infatti è indispensabile nelle nostre cucine, per la preparazione di diverse pietanze.

Ma non solo, la farina può esserci d’aiuto anche in diverse altre occasioni, come nelle pulizie o per allontanare i parassiti dal nostro orto.

È sensazionale ma molti stanno conservando la farina del freezer per risolvere questo comune problema definitivamente.

Soluzione a costo zero

La farina è un prodotto davvero delicato, se non conservata correttamente, rischia di subire delle alterazioni che possono renderla inutilizzabile.

Questo problema non è dato solo dalle inadeguate condizioni ambientali in cui questa viene conservata, ma anche dalla presenza d’insetti e farfalline.

Le tarme della farina si possono formare anche se la farina è di buona qualità; esiste però un rimedio naturale semplice da utilizzare.

Per essere davvero sicuri che la farina rimanga in perfette condizioni basterà conservarla in freezer, mettendola in un sacchetto di plastica.

Nel momento in cui ne avremo bisogno, dovremo solo tirarla fuori e utilizzarla subito, anche se ancora congelata.

In questo modo la conserveremo correttamente, evitando eventuali e non necessari sprechi.

È sensazionale ma molti stanno conservando la farina in freezer per risolvere questo comune problema definitivamente, perché non risparmiare?

Come preservare la farina

La farina non sopporta le temperature alte e gli ambienti particolarmente asciutti, proprio perché è già un alimento umido.

Bisogna comunque fare attenzione a non tenerla in luoghi umidi o freddi, altrimenti si formeranno all’interno possibili muffe o grumi.

È consigliato ripararla dalla luce e da possibili fonti di umidità.

Questo ingrediente è portato ad assorbire facilmente profumi e odori di qualunque cosa lo circondi, quindi mai metterlo accanto altri alimenti dall’odore forte e persistente.

Al contrario, possiamo posizionare accanto al contenitore della farina delle erbe aromatiche, come il basilico o la lavanda.

Queste erbe hanno, tra l’altro, la funzione e la capacità di allontanare dalla farina le farfalline, le mosche e altri insetti invadenti.