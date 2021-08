La stagione delle cerimonie non è ancora finita e sono ancora tanti gli eventi che ci aspettano prima dell’inverno. Molte coppie a causa della pandemia hanno rimandato il matrimonio e la maggior parte ha scelto questo periodo. Praticamente ci sembra di dover andare ad una cerimonia ogni weekend.

Quindi quando si tratta di pensare a trucco e acconciatura ci troviamo subito in difficoltà. Andare ogni volta dal parrucchiere ci sembra una spesa evitabile ma non sappiamo proprio cosa fare. I capelli sciolti o una semplice coda non sembrano l’accostamento perfetto con il nostro look. Vorremmo qualcosa di elegante e di lusso non solo addosso. E allora ecco che lo Staff di ProiezionidiBorsa ha la soluzione perfetta.

Ecco il segreto per un’acconciatura di lusso quando non possiamo andare dal parrucchiere

Il segreto per poter elevare il nostro look senza dover spendere soldi dal parrucchiere è uno. Utilizzare fermagli o coroncine per impreziosire i nostri capelli. Se ne trovano di diversi tipi ormai, dallo stile più classico anni ’30 fino alle forme geometriche più particolari. Ma il tipo di fermaglio o coroncina ideale se non vogliamo qualcosa di semplice è solo uno. Fiori e fiorellini sparsi per i capelli.

Coroncine dorate di bigiotteria ma anche di fiori veri

Si trovano facilmente su internet o da piccoli artigiani. Queste coroncine sono la moda del momento e sono davvero deliziose. La cosa più interessante è che per applicarle ci vuole davvero poco e l’effetto è stupefacente. Se si ha un long bob basterà creare delle onde morbide e fissarle con delle forcine. Un po’ di lacca per tenere tutto fermo e via. Se invece preferiamo il fermaglio si può raccogliere solo metà della testa e applicarlo con estrema facilità. Così il collo sarà esposto e potremo indossare uno splendido orecchino abbinato.

Quindi ecco il segreto per un’acconciatura di lusso quando non possiamo andare dal parrucchiere. Con questa piccola astuzia saremo sempre impeccabili e bellissime. Non serve spendere tanti soldi per un’acconciatura basta solo avere un po’ di inventiva. Facendo una piccola ricerca online si possono trovare tantissimi modelli di questi fermagli. Il più chic è sicuramente quello con piccoli fiorellini o roselline luccicanti. Il bello è che con una piega veloce si può ottenere un risultato spettacolare. Se poi siamo pratiche possiamo anche realizzare una treccia larga e intrecciare la coroncina come se fosse una ciocca. L’effetto sarà davvero elegante e da lasciare senza fiato.

