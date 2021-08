L’estate sta finendo e manca ormai poco al passaggio nel mese di settembre durante il quale la cura del proprio orto diventa particolarmente delicata.

Nel corso di questo mese dovremo dedicarci alla raccolta degli ultimi ortaggi estivi e delle erbe aromatiche che hanno caratterizzato questo periodo.

Dovremo prestare particolare attenzione alla preparazione del terreno, per la semina delle specie che andranno poi raccolte in autunno inoltrato o addirittura in primavera.

Durante questa stagione sarà importante diminuire la frequenza delle innaffiature poiché settembre è caratterizzato dall’arrivo dalle prime piogge, caratteristiche dell’autunno.

Ecco come preparare e proteggere le piante del nostro orto a settembre in vista dell’inverno

In questo periodo dell’anno possiamo iniziare a trapiantare gli ortaggi invernali e le classiche verdure a ciclo breve, come la lattuga o il radicchio.

Ovviamente, la scelta delle piantine da trapiantare dipende dal clima, per esempio nel nord Italia è consigliato trapiantare quelle già formate.

Dove le temperature sono invece ancora miti si può partire con la semina per poi trapiantare le piantine più avanti nel tempo.

È sempre importante proteggere ciò che mettiamo a dimora nell’orto, ancor di più in vista del freddo che potrebbe arrivare da un momento all’altro.

Questo infatti è il momento ideale per preparare le coperture evitando di farci cogliere impreparati e rischiare di rovinare le colture dell’orto.

Per proteggerle dalle prime notti fredde si potrebbe attuare la tecnica della copertura a tunnel, usando un telo trasparente, funzionale e semplice da realizzare.

La pacciamatura organica poi, è particolarmente utile per l’orto perché nutre il terreno e intanto protegge l’apparato radicale delle nostre piante.

Non dimentichiamo di fare attenzione agli insetti dannosi per le colture, che proliferano in presenza del clima umido e fresco, tipico del mese di settembre.

È fondamentale non lasciare crescere le erbacce ed eliminarle il prima possibile, altrimenti le nostre colture faranno più fatica a svilupparsi.

Dovremo accertarci che lo stato dei tutori che fungono da sostegno per i rami delle piante che ancora producono i loro frutti sia adeguato. Ecco come preparare e proteggere le piante del nostro orto a settembre in vista dell’inverno, è importante prendersene cura adeguatamente.

Consiglio finale

Le irrigazioni sono sempre importanti per le nostre piante e bisogna praticarle sul terreno ma non sulle foglie.

Inoltre, dovremo raccogliere le ultime zucchine, pomodori ed erbe aromatiche, come il basilico che generalmente verso ottobre conclude il proprio ciclo vegetativo.

Approfondimento

Ecco cosa piantare a settembre per rendere balconi e giardini rigogliosi in vista della primavera