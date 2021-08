Nella tradizione occidentale, ogni segno zodiacale appartiene ad uno degli insiemi che richiamano i quattro elementi: acqua, terra, aria e fuoco.

Al primo insieme appartengono Cancro, Scorpione e Pesci, chiamati anche “trigono d’acqua”, poiché il simbolo dell’elemento dell’acqua è un triangolo rovesciato di colore blu. I tratti distintivi della personalità associati a chi è nato sotto uno dei segni di questo gruppo sono un viscerale senso materno, l’emotività e la passionalità, controbilanciati da una forte propensione alla riflessione.

Il pianeta Venere, che influenza il lato profondo dei sentimenti e dell’emotività dei segni d’acqua, lascerà presto il segno della Bilancia per entrare in quello dello Scorpione. Per chi ci crede, è il segno zodiacale che sarà più fortunato in amore a settembre, assieme agli altri due associati all’elemento acquatico.

Non saranno però gli unici a vivere un momento positivo dal punto di vista sentimentale.

Oltre ai segni zodiacali d’acqua anche questi 2 avranno fortuna in amore a settembre

Bilancia

Proprio come agosto, il mese di settembre sarà molto fortunato in amore per i nati sotto il segno della Bilancia, specialmente nella prima parte del mese. La posizione favorevole di Venere garantirà una pacifica vita sentimentale per chi è già in coppia. A partire dal giorno quindici, Marte garantirà energia ed entusiasmo ai nati sotto questo segno. Fino al venti di settembre, sarà il partner a ricercare passione e contatto fisico. Dopo quella data, questa situazione si capovolgerà e i nati sotto il segno della Bilancia dovranno agire per mantenere accesa la passione.

Chi è single dovrà tenere gli occhi aperti: potrebbe fare incontri che si riveleranno molto importanti dal punto di vista sentimentale.

Capricorno

A causa di un transito sfavorevole di Marte, i nati sotto questo segno vivranno un periodo di fiacchezza nei primi giorni del mese. L‘interferenza negativa di Mercurio, che resterà nel segno della Bilancia per tutto il mese, favorirà problemi lavorativi. Tuttavia, la vita sentimentale andrà a gonfie vele. Le coppie che durante lo scorso mese avevano avuto problemi sentimentali ritroveranno la serenità a partire dal giorno dieci. Quelle che invece covano una separazione da tempo potrebbero arrivare ad un punto di svolta verso la fine del mese.

Oltre ai segni zodiacali d’acqua anche questi 2 avranno fortuna in amore a settembre. I segni di fuoco, cioè Ariete, Leone e Sagittario, vivranno una situazione positiva solo per una parte del mese.

Per i segni di fuoco, il mese di settembre sarà positivo solo a metà

I nati sotto il segno del Leone e del Sagittario vivranno una buona situazione sentimentale fino al giorno dieci. A partire da questa data, potrebbe essere facile incorrere in litigi e discussioni con il proprio partner.

L’opposto della situazione dell’Ariete, che dovranno stringere i denti solo nel corso della prima parte del mese, poiché poi la loro vita di coppia conoscerà una rapida ripresa.