Ancora per tutto il mese di marzo possiamo gustare la verza, un ortaggio molto utilizzato nella cucina italiana. I piatti della tradizione con protagonista la verza sono davvero moltissimi: dalla cassœula agli involtini alla bergamasca, fino ai pizzoccheri alla valtellinese. La verza si coltiva soprattutto nelle regioni del nord Italia, ma con il tempo si è diffusa anche nel resto della penisola con grande successo. Essendo un ortaggio povero, possiamo usarlo per realizzare piatti economici ma davvero ricchi di gusto. C’è chi la cucina al forno per realizzare contorni gustosi per i secondi piatti, chi invece preferisce prepararla in padella.

Molti invece non amano cucinare quest’ortaggio perché, proprio come i broccoli, potrebbe rilasciare cattivi odori durante la cottura. Tuttavia, non dobbiamo preoccuparcene perché oggi vogliamo suggerire un contorno sfizioso dal sapore ma anche dal profumo buonissimi. Realizzarlo richiede davvero pochissimi ingredienti e si prepara facilmente.

Ingredienti

1 verza;

100 g di pancetta dolce;

1 spicchio d’aglio;

35 g di zucchero;

45 ml di aceto balsamico;

20 ml di olio EVO;

sale q.b.;

pepe q.b.

Pochi sanno come cucinare la verza in padella anziché al forno o bollita per preparare un contorno veloce con pochi euro

Puliamo la verza togliendo il torsolo e le foglie più esterne. Tagliamola a striscette e lasciamola in ammollo in acqua fredda. Nel frattempo, puliamo l’aglio e mettiamolo in un tegame con l’olio extravergine d’oliva.

Facciamo rosolare l’aglio per un paio di minuti a fiamma moderata e poi aggiungiamo la pancetta dolce. Nel frattempo, scoliamo la verza e trasferiamola nel tegame sul fuoco. Mescoliamo il tutto e, quando la verza inizia ad ammorbidirsi, uniamo lo zucchero e l’aceto balsamico.

Copriamo il tegame con un coperchio e facciamo cuocere per circa 30 minuti. Quasi al termine della cottura, rimuoviamo lo spicchio d’aglio, aggiungiamo sale e pepe e spegniamo la fiamma.

Consigli

Pochi sanno come cucinare la verza in padella per un contorno prelibato adatto ad accompagnare, ad esempio, salsiccia e patate. Si prepara in modo veloce e bastano pochissimi euro per realizzarlo. Se durante la cottura la verza dovesse asciugarsi troppo, possiamo aggiungere mezzo bicchiere d’acqua ed aggiustare di sale prima di servirla. Il risultato sarà una verza morbida e di colore leggermente scuro per via dell’aceto balsamico. Infine, una volta raffreddata potremo trasferirla in un contenitore ermetico e conservarla anche per il giorno dopo.

Approfondimento

Come realizzare un purè cremoso e delizioso utilizzando questo ingrediente di stagione